S dubokom tugom i bolom primili smo vijest o požaru u Domu penzionera u Tuzli, u kojem su živote izgubili naši sugrađani.
U ovim tužnim trenucima, muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović izražavaju taziju, saučešće porodicama stradalih, prijateljima i cijeloj zajednici.
Molimo Uzvišenog Allaha da podari stradalima Svoju milost, a njihovim porodicama sabur i snagu da prebrode ovu bol. Molimo Ga za brz oporavak onih koji su zbrinuti u zdravstvenim ustanovama.
Neka nas ova bolna tragedija ojača u brizi o starijima, solidarnosti i odgovornosti prema svakom članu društva.
Inna lillahi ve inna ilejhi radži'un.