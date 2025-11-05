Tazija muftije tuzlanskog Vahid-ef. Fazlovića porodicama stradalih u požaru u Domu penzionera Tuzla

Albina Vicković
Tazija muftije tuzlanskog

S dubokom tugom i bolom primili smo vijest o požaru u Domu penzionera u Tuzli, u kojem su živote izgubili naši sugrađani.

U ovim tužnim trenucima, muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović izražavaju taziju, saučešće porodicama stradalih, prijateljima i cijeloj zajednici.

Molimo Uzvišenog Allaha da podari stradalima Svoju milost, a njihovim porodicama sabur i snagu da prebrode ovu bol. Molimo Ga za brz oporavak onih koji su zbrinuti u zdravstvenim ustanovama.

Neka nas ova bolna tragedija ojača u brizi o starijima, solidarnosti i odgovornosti prema svakom članu društva.

Inna lillahi ve inna ilejhi radži'un.

