Muškarac pronađen mrtav u porodičnoj kući u Gračanici, istraga u toku

U porodičnoj kući na širem području Gračanice danas je oko 14:20 sati pronađeno tijelo muškarca rođenog 1959. godine, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

“U nedjelju, 21. septembra 2025. godine, oko 14:20 sati, Policijska stanica Gračanica zaprimila je dojavu da je u porodičnoj kući na širem području grada povrijeđen muškarac. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, gdje je dežurni ljekar konstatovao smrt muškarca rođenog 1959. godine iz Gračanice.”, saopćeno je iz MUP-a TK.

Na mjesto događaja upućeni su i istražitelji OKP PU Gračanica te uviđajna ekipa Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, a uviđajem rukovodi dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva TK.

„Po nalogu dežurnog tužioca, ženska osoba (1962) iz Gračanice koja se dovodi u vezu sa navedenim događajem zadržana je do odluke postupajućeg tužioca. U toku je istraga i utvrđivanje činjeničnog stanja u cilju rasvjetljavanja i kvalifikacije događaja“, dodaju iz MUP-a TK.