Muslimani ove sedmice obilježavaju još jednu mubarek noć

Arnela Šiljković - Bojić

Muslimani u Bosni i Hercegovini u četvrtak, 15. januara, obilježavaju mubarek noć Lejletul-miradž, prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice BiH.

Lejletul-miradž se, po hidžretskom kalendaru, obilježava dvadeset i sedme noći mjeseca redžeba, a veže se za događaj Isra i Miradža, kada je Muhammed, a. s., prenesen od Časnog hrama u Mekki do džamije El-Aksa u Jerusalemu, potom uzdignut do Sidretul-munteha. U islamskoj tradiciji Miradž se posebno povezuje i s propisivanjem pet dnevnih namaza, koji se ističe kao jedna od najvažnijih poruka ove noći.

U Takvimu i vjerskim tumačenjima Miradž se opisuje kao događaj koji je Poslaniku, a. s., došao u teškim trenucima njegove misije, kao ohrabrenje i poruka ustrajnosti, a vjernicima kao podsjetnik na namaz kao najčvršću vezu sa Stvoriteljem.

Vjernici Lejletul-miradž tradicionalno obilježavaju u džamijama učenjem Kur’ana, zikrom i prigodnim vjerskim programima, uz podsjećanje na duhovne poruke Isra i Miradža.

