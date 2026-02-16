Najvažnije noći u ramazanu imaju posebno mjesto u vjerskoj praksi i osjećaju koji vjernici vežu za mjesec posta. Ramazan nije obilježen samo dnevnim odricanjem nego i večernjim i noćnim trenucima u kojima se pojačavaju molitva, učenje i tišina. Mnogi upravo noći ramazana doživljavaju kao posebnu blagodet ovog mjeseca, jer tada prestaje dnevna žurba i ostaje prostor za sabranost.

Tokom ramazana vjernici mijenjaju ritam dana. Nakon iftara i teravih namaza, noć dobija drugačiji karakter. Džamije ostaju otvorene duže, uči se Kur’an, razgovara tiše i promišljenije. Posebno se izdvajaju određene noći koje nose historijsko i duhovno značenje.

Kako izgleda ramazanski dan

Ramazanski dan počinje sehurom, jutarnjim obrokom prije zore. Nakon toga nastupa vrijeme posta koje traje do akšama. U tom periodu vjernici se suzdržavaju od hrane i pića, ali i od ružnih riječi i postupaka. Dnevne obaveze se ne prekidaju, ali se često obavljaju mirnijim tempom.

Pred zalazak sunca priprema se iftar. U bosanskohercegovačkim gradovima taj trenutak često prate zvuk ezana i obnovljena tradicija pucnja topa. Nakon iftara slijedi teravih namaz, posebna noćna molitva koja se klanja samo u ramazanu.

Teravija, najvažnije noći u ramazanu i noćni ibadet

Teravih namaz je večernja molitva koja ramazanu daje dodatnu duhovnu dubinu. Klanja se poslije jacije i okuplja veliki broj ljudi u džamijama. Za mnoge vjernike upravo su teravije mjesto susreta, tišine i sabranosti. Uči se Kur’an, sluša učenje imama i provodi vrijeme u zajedničkoj molitvi.

Najvažnije noći u ramazanu povezane su sa pojačanom molitvom i dobrovoljnim ibadetom.

Noćni ibadet u ramazanu ima posebno mjesto. Uključuje učenje Kur’ana, dove, razmišljanje o vlastitim postupcima i odnosima prema drugim ljudima. U posljednjoj trećini ramazana ova praksa postaje još izraženija, jer se tada očekuje i najodabranija noć u godini.

Lejletul-Bedr – noć sjećanja i poruke ustrajnosti

Najvažnije noći u ramazanu uključuju Lejletul-Bedr, koja se obilježava 17. noći ramazana. Ova noć podsjeća na Bitku na Bedru, jedan od ključnih događaja u ranoj islamskoj historiji. U vjerskom govoru Bedr nosi poruku odgovornosti, hrabrosti i povjerenja.

U bosanskohercegovačkoj praksi Lejletul-Bedr se obilježava kroz predavanja, posebne programe u džamijama i dodatne molitve. Imami u svojim obraćanjima podsjećaju na pouke tog događaja, a naglasak je na moralnoj snazi zajednice i pojedinca. Nije riječ o historijskom podsjećanju radi samog podatka, nego radi poruke koju vjernici nastoje prenijeti u savremeni život.

Te večeri džamije su često ispunjenije nego inače, a programi traju duže nego uobičajeno.

Lejletul-Kadr – najodabranija noć u godini

Najvažnije noći u ramazanu kulminiraju u Lejletul-Kadr noći za koju se vjeruje da je vrednija od hiljadu mjeseci. Smatra se da je u toj noći započela objava Kur’ana. Nalazi se u posljednjoj trećini ramazana, najčešće u neparnim noćima, a u narodu se posebno obilježava 27. noć.

Lejletul-Kadr je noć pojačane dove. Vjernici nastoje ostati budni veći dio noći, klanjati, učiti i tražiti oprost. U mnogim džamijama organizuju se zajednički programi, učenja Kur’ana i prigodna obraćanja. Atmosfera je svečanija nego tokom drugih večeri, sa naglašenim osjećajem smirenosti.

Lejletul-Kadr smatra se da je noć milosti, oprosta i posebne blizine Božije pomoći.

Džamije su ispunjene, uče se dove i Kur’an, a mnogi nastoje veći dio noći provesti budni.

Poruke koje se vezuju za ovu noć odnose se na oprost, novu priliku i unutrašnje čišćenje. Ljudi često upravo tada upućuju lične dove za porodicu, zdravlje, oprost i smirenje.

Noći pred Bajram i završnica Ramazana

Najvažnije noći u ramazanu uključuju i završne večeri pred Bajram. Tada se privodi kraju izdvajanje sadekatul-fitra, obaveznog davanja za one koje su u potrebi. U domovima počinju pripreme za bajramske dane, ali noćni ibadet i dalje traje.

Osjeća se posebna mješavina emocija, radost zbog dolaska praznika i blaga sjeta jer mjesec posta završava. Mnogi vjernici upravo posljednje noći provode najposvećenije, svjesni da se ramazanski ritam ponovo vraća tek naredne godine.

Ramazanske noći u bosanskohercegovačkoj tradiciji

Najvažnije noći u ramazanu u Bosni i Hercegovini imaju i lokalni pečat. U više gradova obnovljena je tradicija pucnja topa koji označava vrijeme iftara, pa noć počinje prepoznatljivim zvukom. U Tuzli se top oglašava sa Kicelja, u Sarajevu sa Žute tabije. Taj trenutak povezuje generacije i vraća stari osjećaj zajedničkog iščekivanja.

Pred iftar se formiraju redovi u pekarama, a miris svježih somuna i lepina širi se ulicama. Nakon obroka, vjernici odlaze na teraviju i noćni program, pa gradovi dobijaju drugačiji večernji život.

