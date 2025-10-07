Na listi najcitiranijih naučnika svijeta ponovo i Almir Badnjević iz BiH

Prema najnovijoj ažuriranoj listi Stanford Univerziteta i izdavačke kuće Elsevier, koja obuhvata “Top 2%” najcitiranijih naučnika u svijetu za 2024. godinu, među imenima iz cijelog svijeta našlo se i 13 naučnika iz Bosne i Hercegovine.

Na prestižnoj listi ponovo se nalazi Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), čime je još jednom potvrđen njegov doprinos nauci, istraživanju i digitalnoj transformaciji.

Ova lista, jedna od najrelevantnijih međunarodnih rang-lista u naučnom svijetu, temelji se na analizi Scopus baze podataka i bibliometrijskih pokazatelja, uzimajući u obzir broj citata, uticaj radova i kontinuitet naučnog djelovanja. Uvrštavanje na nju smatra se globalnim priznanjem za dugogodišnji i mjerljiv doprinos nauci.

„To priznanje nije samo lično, već i potvrda da Bosna i Hercegovina, kroz znanje svojih ljudi, ima snagu i kapacitet da bude prepoznata u svijetu. Nauka i znanje su najsigurniji put izgradnje naše države“, poručio je Badnjević.

Iz Agencije IDDEEA BiH ističu da su ponosni što njihov direktor, pored upravljanja institucijom od državnog značaja, ostvaruje međunarodno priznate rezultate u naučno-istraživačkom radu. Njegov doprinos, navode, dodatno jača ugled BiH u oblasti digitalne i zdravstvene tehnologije, te povezuje državne institucije i akademsku zajednicu kroz razvoj savremenih rješenja.