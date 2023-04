Najavljena manifestacija obilježavanja Dana Armije RBiH

U subotu, 15. aprila navršit će se 31 godina od formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom u Tuzlanskom kantonu biti će održano nekoliko manifestacija od posjete socijalno ugroženim i bolesnim pripadnicima boračke populacije, posjeta mezarijima sve u cilju sjećanja i odavanja zahvalnosti svim pripadnicima i pripadnicama Armije RBiH koji su, kada je bilo najpotrebnije, dali sve za slobodu u kojoj danas živimo.

Program koji će trajati od danas do 15. aprila 2023. godine objedinit će više aktivnosti među kojima su kulturni, vjerski, protokolarni, memorijalni i drugi programi, koji će biti realizovani na širem području koji je pokrivao 2. Korpus Armije RBIH.

Formiranje Armije RBiH je u tim momentima bilo ključno, a iako je od formiranja Armije prošlo više od 30 godina, položaj boraca je i dalje loš, navode iz Koordinacije boračkih saveza TK.

“Nešto je riješeno kroz egzistencijalnu naknadu, ali to je veoma mali broj u odnosu na oko 600 hiljada koliko je prošlo kroz Oružane snage. Oko 30 hiljada je riješeno kroz egzistencijalnu naknadu , nešto je riešeno prije penzionsano je oko 30 hiljada, imamo dobitnike ratnih priznanja i RVI ali je to nedovoljno ne drži se do ponosa i časti demobilisanih boraca.” rekao je ovom prilikom Edin Hadžimuhamedović, predsjednik Koordinacije boračkih saveza TK.

Centralni program je Svečana akademija u povodu obilježavanja 15. aprila Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja će biti održana u Bosanskom kulturnom centru TK u subotu 15. aprila 2023. godine sa početkom u 14.30 sati. Akademiji će prethoditi svečani defile svih učesnika manifestacije, a krenut će ispred zgrade Vlade TK.

Manifestacija se održava pod sloganom: “Armija pod zakletvom”.