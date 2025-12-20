Najavljene akcije dobrovoljnog darivanja krvi u TK

Planirane su dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Tuzlanskom kantonu krajem decembra.

Akcija darivanja krvi u Doboj Istoku bit će održana 23. decembra 2025. godine u Mješovitoj srednjoj školi, u terminu od 9.30 do 11.30 sati.

U Gradačcu će akcija dobrovoljnog darivanja krvi biti organizovana 25. decembra 2025. godine u prostorijama Crvenog križa, u periodu od 9.30 do 13.00 sati.

Osim ovih termina, krv se može darovati i u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla, svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.

Građani se pozivaju da se odazovu akcijama i na taj način doprinesu spašavanju života.