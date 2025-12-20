Najavljene akcije dobrovoljnog darivanja krvi u TK

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Planirane su dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Tuzlanskom kantonu krajem decembra.

Akcija darivanja krvi u Doboj Istoku bit će održana 23. decembra 2025. godine u Mješovitoj srednjoj školi, u terminu od 9.30 do 11.30 sati.

U Gradačcu će akcija dobrovoljnog darivanja krvi biti organizovana 25. decembra 2025. godine u prostorijama Crvenog križa, u periodu od 9.30 do 13.00 sati.

Osim ovih termina, krv se može darovati i u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla, svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.

Građani se pozivaju da se odazovu akcijama i na taj način doprinesu spašavanju života.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Zimski raspust u TK: Evo kada počinje, koliko traje i kada...

Tuzla i TK

Nova medicinska oprema u TK jača pravo na zdravlje i dostojanstvo...

Istaknuto

Radari danas na brojnim lokacijama u TK: Vozači, pripazite gdje dodajete...

Istaknuto

TK: Potpisani ugovori o stipendijama za učenike i studente iz povratničkih...

BiH

Službe u TK spremne za zimu: Završene pripreme za održavanje puteva

Istaknuto

Digitalni vodič kroz Tuzlanski kanton: Prezentovana moderna turistička aplikacija

Istaknuto

Policija u Tuzli uhapsila osobu s osam aktivnih potjernica, oduzeta droga i oružje

Vijesti

Inspektori zatekli neprijavljene radnike širom FBiH, zapečaćena 24 objekta

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Učenici Medicinske škole Tuzla istražuju: Zašto lijekovi kasne u BiH?

Magazin

Naučnici otkrili: Najpametnija djeca najčešće se rađaju u ova dva mjeseca

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]