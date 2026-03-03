Najavljeni novi protesti prevoznika, evo koji su njihovi zahtjevi

Blokade graničnih prijelaza u BiH i protesti prevoznika ponovo su najavljene za 12. mart 2026. godine, ukoliko do 10. marta ne bude dogovora o problemu boravka profesionalnih vozača u Evropskoj uniji, saopćeno je nakon sastanka Plenuma Konzorcija Logistika BiH u Matuzićima kod Doboja.

Prevoznici navode da se suočavaju s restriktivnom primjenom pravila boravka, posebno u okviru šengenskog pravila 90 dana u 180 dana, što, prema njihovim tvrdnjama, dovodi do zastoja u radu i dodatnih kontrola, a time i do gubitaka u sektoru međunarodnog drumskog transporta. Traže da institucije BiH, uključujući Vijeće ministara i Predsjedništvo, uspostave moratorij na ovakvu primjenu pravila i definišu poseban status za profesionalne vozače.

U zahtjevima se pominje i potreba za jasnim političkim odgovorom prema institucijama EU, kako bi se domaći prijevoznici zaštitili od, kako kažu, neravnopravnog položaja u lancima snabdijevanja, a traže i unutrašnje koordinisano djelovanje institucija. U saopćenju se spominje i prijedlog finansijske kompenzacije kroz mjesečnu pomoć u rasponu od 21 do 30 miliona KM, uz zahtjev da sastanci s nadležnima budu javni i uz prisustvo medija.

Konzorcij Logistika BiH upozorava da je stanje već ozbiljno i da je oko 36 posto kapaciteta drumskih prevoznika blokirano, što se, prema njihovim navodima, direktno preliva na izvoz, budžetske prihode i radna mjesta. Najavili su i organizaciju koordinatora u gradovima širom zemlje, uz poruku da blokade graničnih prijelaza u BiH 2026 nisu politička akcija, već pokušaj da se spriječi širi udar na privredu.