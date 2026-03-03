Najavljeni novi protesti prevoznika, evo koji su njihovi zahtjevi

Nedžida Sprečaković
Najavljeni novi protesti prevoznika, evo koji su njihovi zahtjevi
Najavljeni novi protesti prevoznika, evo koji su njihovi zahtjevi

Blokade graničnih prijelaza u BiH i protesti prevoznika ponovo su najavljene za 12. mart 2026. godine, ukoliko do 10. marta ne bude dogovora o problemu boravka profesionalnih vozača u Evropskoj uniji, saopćeno je nakon sastanka Plenuma Konzorcija Logistika BiH u Matuzićima kod Doboja.

Prevoznici navode da se suočavaju s restriktivnom primjenom pravila boravka, posebno u okviru šengenskog pravila 90 dana u 180 dana, što, prema njihovim tvrdnjama, dovodi do zastoja u radu i dodatnih kontrola, a time i do gubitaka u sektoru međunarodnog drumskog transporta. Traže da institucije BiH, uključujući Vijeće ministara i Predsjedništvo, uspostave moratorij na ovakvu primjenu pravila i definišu poseban status za profesionalne vozače.

U zahtjevima se pominje i potreba za jasnim političkim odgovorom prema institucijama EU, kako bi se domaći prijevoznici zaštitili od, kako kažu, neravnopravnog položaja u lancima snabdijevanja, a traže i unutrašnje koordinisano djelovanje institucija. U saopćenju se spominje i prijedlog finansijske kompenzacije kroz mjesečnu pomoć u rasponu od 21 do 30 miliona KM, uz zahtjev da sastanci s nadležnima budu javni i uz prisustvo medija.

Konzorcij Logistika BiH upozorava da je stanje već ozbiljno i da je oko 36 posto kapaciteta drumskih prevoznika blokirano, što se, prema njihovim navodima, direktno preliva na izvoz, budžetske prihode i radna mjesta. Najavili su i organizaciju koordinatora u gradovima širom zemlje, uz poruku da blokade graničnih prijelaza u BiH 2026 nisu politička akcija, već pokušaj da se spriječi širi udar na privredu.

pročitajte i ovo

Vijesti

Forto: Nema brzog rješenja za probleme prijevoznika

Istaknuto

Prijevoznici nakon pet dana obustavili štrajk na granicama sa EU

Vijesti

Konzorcij Logistika BiH: Pozdravljamo odluku EK, ali protesti se nastavljaju

Vijesti

Nastavak protesta prevoznika na granicama sa EU

BiH

Konzorcijum Logistika BiH: Sektor drumskog prevoza na ivici opstanka

Vijesti

UIO i Konzorcijum Logistika BiH: Dogovor o ubrzanju carinskih procedura

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Vijesti

Prva grupa bh. državljana iz Dubaija se vraća sutra

Vijesti

Poruka sindikata: Prebacivanje troškova bolovanja na fondove ne rješava nedostatak radne snage

Istaknuto

Svjetski dan sluha u Tuzli: Upozorenje na rizike po sluh mladih

Vijesti

„Krimolovci“ u februaru „uhvatili“ 32 korisna poziva

Učitati više