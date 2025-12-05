Namirnice koje najviše doprinose zadržavanju vode u tijelu i otečenim nogama

Zadržavanje vode može se javiti tokom cijele godine, ali osjećaj težine i otečenih nogu posebno je izražen u toplijim mjesecima. Stručnjaci objašnjavaju da hrana koju svakodnevno unosimo može snažno utjecati na ravnotežu tečnosti u organizmu, a neke namirnice dodatno potiču nakupljanje vode i pogoršavaju oticanje.

Zašto dolazi do edema

Edem je stanje u kojem se tečnost nakuplja u tkivima, što najčešće pogađa noge, ali može zahvatiti i ruke, lice pa čak i pluća. Dr. Asimah Hanif za Vogue pojašnjava da uz medicinska stanja i pojedine lijekove, oticanje može biti posljedica manjka kretanja ili slabe cirkulacije.

Dr. Terry Dubrow dodaje da i dugo sjedenje ili stajanje, posebno na vrućini, može izazvati oticanje kao signal tijela da nešto nije u ravnoteži.

Namirnice koje najviše pogoršavaju zadržavanje tečnosti

Konzervirana tuna čest je uzrok otečenosti zbog visokog udjela natrija koji se dodaje tokom prerade. Višak soli direktno doprinosi zadržavanju vode u tijelu. Sličan učinak ima i dimljeni losos, koji također sadrži velike količine natrija. Dr. Dubrow ističe da je upravo natrij jedan od najvećih pokretača edema.

I paradajz može pojačati otečenost, iako je bogat vodom. Sadrži histamin koji povećava propusnost krvnih žila i tako potiče nakupljanje tečnosti. U kombinaciji s krastavcima ovo djelovanje može biti ublaženo, ali kod osjetljivijih osoba i dalje može stvoriti problem.

Krekeri, iako se često koriste kao zamjena za hljeb, sadrže mnogo soli i predstavljaju prerađeni proizvod koji podiže nivo upale u tijelu.

Rafinirani ugljikohidrati povećavaju nivo inzulina, što može dodatno pogoršati oticanje. Sirevi poput parmezana i cheddara imaju visoke koncentracije soli jer tokom sazrijevanja gube vlagu, a natrij ostaje koncentriran.

Preporuke stručnjaka za ublažavanje oticanja

Dr. Dubrow savjetuje uvrštavanje namirnica koje su bogate magnezijem i kalijem, poput badema, tamne čokolade, banana i avokada. Ovi minerali pomažu u izbacivanju viška tečnosti i podstiču bolju ravnotežu elektrolita. Krastavci, celer, lubenica, lisnato povrće i cjelovite žitarice poboljšavaju cirkulaciju, dok bobičasto voće, bijeli luk i đumbir ublažavaju upalu.

Redovno piti vodu važan je korak jer pomaže bubrezima da pravilno filtriraju tečnost. Dr. Hanif naglašava da čest unos vode sprječava zadržavanje tečnosti, dok dr. Dubrow preporučuje i vodu s limunom te zeleni čaj zbog njihovog detoksikacijskog učinka.

Kretanje kao najbolji prirodni način za izbacivanje tečnosti

Osim izbora hrane, važna je i svakodnevna fizička aktivnost. Dr. Hanif ističe da i lagana šetnja može pomoći da se višak tečnosti izbaci iz nogu i da se poboljša cirkulacija.

Za osobe koje provode mnogo vremena sjedeći preporučuje se da čim je moguće podignu noge kako bi se smanjio pritisak i ublažilo oticanje.