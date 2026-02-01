Narodno pozorište Tuzla: Komedija „Žene u crvenom“ pred publikom

U Narodnom pozorištu Tuzla 4. februara 2026. godine, s početkom u 19:30 sati, bit će izvedena predstava „Žene u crvenom“, komedija autora Davora Špišića koja kroz snažne, ali i duhovite situacije donosi priču o ljubavi, problemima i borbi za dostojanstvo.

Predstava publiku vodi u živote žena čiju svakodnevicu obilježavaju hrabrost, temperament i spremnost da se suprotstave izazovima vremena u kojem žive. Kroz spoj humora i emotivnih trenutaka, komad podsjeća na snagu pojedinca u trenucima kada je ona najpotrebnija.

Režiju potpisuje Midhat Kušljugić, a u predstavi igraju Meliha Fakić, Elvira Aljukić, Jasmina Dedić Ibrić i Zerina Mujkić.

Izvođenje će biti održano na sceni Narodno pozorište Tuzla. Ulaznice su dostupne putem online platforme karter.ba, kao i na biletarnici pozorišta. Cijena ulaznice iznosi 10 KM.