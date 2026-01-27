Nastavak protesta prevoznika na granicama sa EU

Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine pridružili su se blokadama zajedno s kolegama iz Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, izražavajući nezadovoljstvo novim pravilima koja, kako navode, ozbiljno otežavaju njihov rad. Blokada transporta ka zemljama Evropske unije nastavlja se i danas.

Tokom protesta neće biti dozvoljen ulazak niti izlazak teretnih vozila prema državama članicama Evropske unije, uključujući i tranzitni saobraćaj u tom pravcu. Iz zabrane će biti izuzeta vozila hitne medicinske pomoći, vojne jedinice, kao i prijevoz živih životinja.

Vozači upozoravaju da su izloženi neprihvatljivim pritiscima, među kojima su hapšenja, deportacije i zabrane ulaska u Schengen u trajanju od dva mjeseca do čak dvije godine. Tvrde da nova pravila ugrožavaju opstanak međunarodnih prijevoznika, produžavaju zadržavanja na granicama i dodatno komplikuju već zahtjevne transportne procedure.

Glavni koordinator Konzorcija Velibor Peulić izjavio je da cilj protesta nije izazivanje destabilizacije, već pokretanje ozbiljnog, sistemskog i dugoročnog rješenja kroz saradnju s nadležnim institucijama i Evropskom komisijom.

S druge strane, iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine poručuju da su poduzeli sve što je bilo u njihovoj nadležnosti kako bi olakšali poslovanje domaćih kamionskih prevoznika. Navode da su predložili da se u okviru aktuelne revizije Ugovora o Transportnoj zajednici razmotri jasnije i pravednije regulisanje statusa profesionalnih vozača, u skladu s važećim zakonodavstvom Evropske unije i ciljevima same Transportne zajednice.