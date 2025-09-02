Protest prevoznika nastavljen i jutros, neprospavana noć iza vozača

Neprospavana noć za prevoznike nastavila se i jutros na petlji Šićki Brod gdje je nastavljen protest koji je počeo jučer. Blokade koje su postavili izazvale su gužve i otežano kretanje vozila, a vozači kamiona ističu da nemaju namjeru odustati dok se ne ispune njihovi zahtjevi.

Kako navode, razlozi okupljanja su dugogodišnji problemi u sektoru prijevoza, visoki troškovi poslovanja i nelojalna konkurencija. Prevoznici poručuju da blokade nisu cilj same po sebi, već način da ukažu na težak položaj u kojem se nalaze i da zatraže podršku nadležnih institucija.

Protest na Šićkom Brodu privukao je pažnju javnosti, a brojni vozači kamiona kažu da su spremni istrajati jer, kako ističu, ovo je borba za opstanak njihove djelatnosti.

