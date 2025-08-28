Nastavljen trend rasta ekonomskih aktivnosti u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja u zemlji.

Podaci o glavnim makroekonomskim pokazateljima obuhvataju realni sektor, javne financije, cijene, monetarni i financijski sektor, vanjsku trgovinu te izravna strana ulaganja, prikazane grafički i tabelarno.

Informacija ukazuje na nastavak rasta ekonomske aktivnosti u BiH, što potvrđuje povećanje BDP-a za 1,7 posto u odnosu na prethodni period. Inflacija, mjerena indeksom potrošačkih cijena, iznosi oko 3,4 posto, a najznačajniji doprinos rastu bilježe hrana i bezalkoholna pića, zdravstvo, alkoholna pića i duhan te restorani, hoteli i ostale usluge.

Podaci o tržištu rada pokazuju rast zaposlenosti od oko jedan posto, realni rast plaća od skoro 10 posto, povećanje priliva doznaka građana iz inozemstva za pet posto te rast kredita u sektoru stanovništva od oko 10 posto, što je dovelo do povećanja privatne potrošnje za 1,7 posto.

Istovremeno, rasla je i javna potrošnja za 1,6 posto zbog povećanja minimalne plaće, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru na različitim nivoima u BiH.