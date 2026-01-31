Nastup u Crans Montani: Muzaferija u Top 20 pred Olimpijadu

RTV SLON
Foto: FIS ski

Najuspješnija bosanskohercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija zabilježila je solidan nastup u utrci Super G voženoj u subotu, 31. januara, u švicarskoj Crans Montani, u sklopu FIS Svjetskog kupa.

Muzaferija je nastupila sa startnim brojem 27 i kroz cilj prošla s vremenom 1:18.89. U tom trenutku rezultat joj je donosio 18. mjesto, sa zaostatkom od 1.44 sekunde u odnosu na tada vodeću Malorie Blanc iz Švicarske. Nakon njenog nastupa Amerikanka Breezy Johnson popravila je vodeće vrijeme, pa je bh. takmičarka utrku završila na 19. poziciji.

Ova utrka bila je posljednja u kalendaru FIS Svjetskog kupa pred Zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026, čije je svečano otvaranje planirano za 6. februar.

Podsjećamo, dan ranije spust na istoj stazi prekinut je iz sigurnosnih razloga nakon nastupa samo šest skijašica.

