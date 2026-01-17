Teška utrka za Muzaferiju, zahtjevna staza testirala najbolje skijašice svijeta

RTV SLON
Foto: Elvedina Muzaferija

Peta spust utrka FIS Svjetskog kupa u alpskom skijanju za žene održana je danas u Tarvisiju, a do prve pobjede u karijeri stigla je Italijanka Nicol Delago, koja je slavila s vremenom 1:46.28. Druga je bila Kira Weidle-Winkelmann sa zaostatkom od 20 stotinki, dok je Lindsey Vonn završila treća, šest stotinki iza Weidle-Winkelmann.

Bosanskohercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija utrku je završila na 44. mjestu, s vremenom 1:49.07 i zaostatkom od 3.75 sekundi za pobjednicom.

“Klizanje na stazi s dosta ravnih dionica utjecalo je na konačni rezultat”, navodi se u informaciji o nastupu, uz podatak da je Muzaferija najveću brzinu od 130 km/h postigla u drugom sektoru.

Najbrže skijašice svijeta sutra od 11.15 sati voze Super-G u Tarvisiju, uz direktan prijenos na TV Eurosport.

pročitajte i ovo

Sport

Zauchensee: Muzaferija bez bodova, sutra vozi Super G

Istaknuto

Elvedina Muzaferija osvojila prve bodove u Svjetskom kupu

Sport

Muzeferiju danas očekuje Super – G utrka na Svjetskom prvenstvu u...

Istaknuto

Muzaferije danas u spustu zauzela 37. poziciju u Garmischu, sutra vozi...

Istaknuto

Muzaferija osvojila prve bodove u superveleslalomu ove sezone

Istaknuto

Muzaferija 34. u utrci spusta u St. Antonu

Tuzla i TK

Bivši direktor RMU Banovići: Nisam isključen iz SDA, i dalje sam član stranke

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Politika

KO SDP BiH TK: Cijena SDA-ove krađe su još jednom ljudski životi

Magazin

Google uvodi veliku promjenu na mailu: Evo o čemu je riječ

Politika

Novi skandal: U ambasadi BiH u Austriji istaknuta zastava entiteta RS

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]