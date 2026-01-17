Teška utrka za Muzaferiju, zahtjevna staza testirala najbolje skijašice svijeta

Peta spust utrka FIS Svjetskog kupa u alpskom skijanju za žene održana je danas u Tarvisiju, a do prve pobjede u karijeri stigla je Italijanka Nicol Delago, koja je slavila s vremenom 1:46.28. Druga je bila Kira Weidle-Winkelmann sa zaostatkom od 20 stotinki, dok je Lindsey Vonn završila treća, šest stotinki iza Weidle-Winkelmann.

Bosanskohercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija utrku je završila na 44. mjestu, s vremenom 1:49.07 i zaostatkom od 3.75 sekundi za pobjednicom.

“Klizanje na stazi s dosta ravnih dionica utjecalo je na konačni rezultat”, navodi se u informaciji o nastupu, uz podatak da je Muzaferija najveću brzinu od 130 km/h postigla u drugom sektoru.

Najbrže skijašice svijeta sutra od 11.15 sati voze Super-G u Tarvisiju, uz direktan prijenos na TV Eurosport.