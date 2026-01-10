Zauchensee: Muzaferija bez bodova, sutra vozi Super G

Najbolja bosanskohercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija završila je nastup u spustu u austrijskom Zauchensee na 32. mjestu. Muzaferija je startala s brojem 45, a u konačnom poretku imala je zaostatak od 1,53 sekunde za pobjednicom utrke.

Skijašica iz Visokog odlično je otvorila trku i na prvom prolazu imala prednost od sedam stotinki u odnosu na tada vodeću. Na drugom mjerenju vremena nalazila se na diobi šestog mjesta, ali je u završnoj dionici izgubila više od 80 stotinki, što je na kraju uticalo na plasman izvan prvih 30.

Pobjedu u spustu odnijela je Lindsey Vonn s vremenom 1:06.24. Drugo mjesto osvojila je Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie, koja je zaostala 37 stotinki, dok je treća bila Amerikanka Jacqueline Wiles sa 48 stotinki zaostatka.

Utrku je obilježio i težak pad Magdalena Egger, nakon kojeg je takmičenje privremeno prekinuto. Austrijska skijašica je helikopterom prevezena u bolnicu.

Muzaferiju i ostale skijašice sutra na istoj stazi očekuje utrka u Super G disciplini.