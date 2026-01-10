Zauchensee: Muzaferija bez bodova, sutra vozi Super G

RTV SLON
Foto: Elvedina Muzaferija

Najbolja bosanskohercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija završila je nastup u spustu u austrijskom Zauchensee na 32. mjestu. Muzaferija je startala s brojem 45, a u konačnom poretku imala je zaostatak od 1,53 sekunde za pobjednicom utrke.

Skijašica iz Visokog odlično je otvorila trku i na prvom prolazu imala prednost od sedam stotinki u odnosu na tada vodeću. Na drugom mjerenju vremena nalazila se na diobi šestog mjesta, ali je u završnoj dionici izgubila više od 80 stotinki, što je na kraju uticalo na plasman izvan prvih 30.

Pobjedu u spustu odnijela je Lindsey Vonn s vremenom 1:06.24. Drugo mjesto osvojila je Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie, koja je zaostala 37 stotinki, dok je treća bila Amerikanka Jacqueline Wiles sa 48 stotinki zaostatka.

Utrku je obilježio i težak pad Magdalena Egger, nakon kojeg je takmičenje privremeno prekinuto. Austrijska skijašica je helikopterom prevezena u bolnicu.

Muzaferiju i ostale skijašice sutra na istoj stazi očekuje utrka u Super G disciplini.

pročitajte i ovo

BiH

Ministar Hurtić: Paljenje zastave BiH je crvena linija i direktan napad na državu

Istaknuto

Penzije rastu u oba entiteta, evo gdje su manja povećanja

Vijesti

Vožnja po snijegu i ledu: Savjeti BIHAMK-a za sigurnije kretanje cestama

Istaknuto

Danas je Svjetski dan smijeha: Kako smijeh čuva zdravlje i dobro raspoloženje?

Sport

Sloboda Energoinvest gostuje Radničkom u posljednjem kolu prvog dijela sezone

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]