Nevrijeme u Sloveniji izazvalo je velike probleme u saobraćaju, posebno na jugozapadu zemlje, gdje su zabilježene obilne padavine, poplave i odroni. U nekoliko općina već od jutarnjih sati vatrogasci intervenišu zbog plavljenja objekata i blokiranih puteva.

Na području Kopra, obilna kiša poplavila je gradske ulice, a voda je prodrla u podrumske prostorije i poslovne objekte. Lokalna vlast omogućila je građanima besplatno korištenje javnih garaža, dok su vatrogasne jedinice primile desetine poziva za pomoć. U nekim dijelovima grada aktivirani su i klizišta, što dodatno otežava stanje.

Zbog opasnosti od novih padavina i nestabilnog vremena, zatvoreni su pojedini putevi, a stanovništvo se poziva da ne putuje ukoliko nije neophodno. Najveći problemi zabilježeni su u okolini Kopra i Izole, gdje su zbog odrona i poplava zatvoreni regionalni pravci. Na terenu su i pripadnici civilne zaštite koji pokušavaju sanirati posljedice.

Nevrijeme u Sloveniji nastavit će se i tokom večernjih sati, a najviše padavina očekuje se na istoku zemlje. Meteorolozi najavljuju moguća nova izlivanja rijeka i bujičnih potoka. Proglašeno je narandžasto upozorenje za veći dio teritorije, posebno za zapad i centralne regije.

Vlasti savjetuju građanima da prate lokalne informacije i upozorenja te da ostanu u zatvorenim prostorijama dok se vremenske prilike ne stabilizuju. Iako se stabilizacija vremena očekuje tek narednih dana, u nedjelju bi moglo doći do djelimičnog smirivanja uz sunčane intervale.