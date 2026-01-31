Nezadovoljni penzioneri izašli na ulice Tuzle

U Tuzli je održan protest penzionera i socijalno ugroženih građana koji su mirnom šetnjom do Trga slobode ukazali na, kako navode, izuzetno težak položaj penzionera u Bosni i Hercegovini u odnosu na evropske zemlje.

Učesnici protesta poručili su da visoki troškovi života značajno opterećuju kućne budžete penzionera. Jedna od učesnica protesta kazala je da veliki dio penzije odlazi na osnovne troškove.

“Više od pola penzije dam za dadžbine. Redovno plaćam i jedva. Dok uzmem lijekove, ostane tako malo da me je sramota da kažem iznos”, rekla je Tuzlanka.

Iz NPUS-a su naveli da protestom žele ukazati na, kako ističu, izuzetno težak položaj penzionera u Bosni i Hercegovini u poređenju s evropskim zemljama, kao i na visoka primanja parlamentaraca u odnosu na životni standard građana. Kao jedan od razloga nezadovoljstva navode i odluku Parlamenta Federacije BiH da zadrži pravo na tzv. bijeli hljeb i druge pogodnosti, dok se, prema njihovim riječima, veliki broj građana suočava s općim siromaštvom.

Iako su penzije u Federaciji BiH povećane, a povećanje od oko 11 posto trebalo bi biti isplaćeno narednog mjeseca, penzioneri iz Tuzle ističu da time nisu riješeni osnovni problemi. Navode da je život sa minimalnom penzijom izuzetno težak te smatraju da bi, prema evropskim standardima, prosječna penzija trebala iznositi najmanje 52 posto prosječne plate, što i traže od Vlade Federacije BiH.