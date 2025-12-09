„Nije bila Peta, bila je Deveta“ večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Ali Huremović
„Nije bila Peta, bila je Deveta“ ponovo na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Predstava „Nije bila Peta, bila je Deveta“ ponovo stiže pred tuzlansku publiku, nakon niza rasprodanih termina i velikog interesovanja gledalaca. Novi susret s ovom popularnom komedijom zakazan je za utorak, 9. decembar, u 19:30 sati na sceni Narodnog pozorišta Tuzla, gdje će gledatelji još jednom imati priliku uživati u spoju snažnih emocija, upečatljive glume i prepoznatljivog humora.

U središtu komada nalazi se ljubavni trokut koji polako izmiče kontroli. Supruga nezadovoljna svojim brakom upušta se u vezu s mlađim ljubavnikom, uvjerena da je pred njom izlaz iz monotone svakodnevice. Kada ga zamoli da joj pomogne „riješiti se“ muža, mladić iznenada biva uvučen u niz apsurdnih i komičnih situacija. Njegovi nespretni pokušaji da ispuni njene želje dovode do preokreta koji radnju pretvaraju u vrtlog zabluda, laži i duhovitih obrta, u kojem se granica između stvarnosti i pretjerivanja potpuno zamagljuje.

Od premijernog izvođenja u prošloj sezoni, predstava osvaja publiku širom zemlje, a na tuzlanskoj sceni dodatno dolazi do izražaja zahvaljujući izvanrednom ansamblu – Ivani Perkunić Mešalić, Elmiru Krivaliću i Midhatu Kušljugiću – te originalnom rediteljskom pristupu koji potpisuje Kušljugić. Živopisni likovi i duhoviti dijalozi nose ritam komedije, dok emotivni tonovi povremeno probijaju kroz slojeve smijeha.

Ulaznice za predstavu dostupne su na blagajni Narodnog pozorišta Tuzla, kao i putem platforme karter.ba.

