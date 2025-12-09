„Nije bila Peta, bila je Deveta“ ponovo na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Predstava „Nije bila Peta, bila je Deveta“ ponovo stiže pred tuzlansku publiku, nakon niza rasprodanih termina i velikog interesovanja gledalaca. Novi susret s ovom popularnom komedijom zakazan je za utorak, 9. decembar, u 19:30 sati na sceni Narodnog pozorišta Tuzla, gdje će gledatelji još jednom imati priliku uživati u spoju snažnih emocija, upečatljive glume i prepoznatljivog humora.

U središtu komada nalazi se ljubavni trokut koji polako izmiče kontroli. Supruga nezadovoljna svojim brakom upušta se u vezu s mlađim ljubavnikom, uvjerena da je pred njom izlaz iz monotone svakodnevice. Kada ga zamoli da joj pomogne „riješiti se“ muža, mladić iznenada biva uvučen u niz apsurdnih i komičnih situacija. Njegovi nespretni pokušaji da ispuni njene želje dovode do preokreta koji radnju pretvaraju u vrtlog zabluda, laži i duhovitih obrta, u kojem se granica između stvarnosti i pretjerivanja potpuno zamagljuje.

Od premijernog izvođenja u prošloj sezoni, predstava osvaja publiku širom zemlje, a na tuzlanskoj sceni dodatno dolazi do izražaja zahvaljujući izvanrednom ansamblu – Ivani Perkunić Mešalić, Elmiru Krivaliću i Midhatu Kušljugiću – te originalnom rediteljskom pristupu koji potpisuje Kušljugić. Živopisni likovi i duhoviti dijalozi nose ritam komedije, dok emotivni tonovi povremeno probijaju kroz slojeve smijeha.

Ulaznice za predstavu dostupne su na blagajni Narodnog pozorišta Tuzla, kao i putem platforme karter.ba.