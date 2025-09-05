Nikšić: Izbor nove Vlade RS je protuustavan

Arnela Šiljković - Bojić
Nermin Nikšić, premijer FBiH, SDP

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić oglasio se danas o funkcioniranju i saradnju dvije entitetske Vlade.

Izbor nove Vlade RS je protuustavan zbog činjenice da Republika Srpska trenutno nema predsjednika, jer je pravosnažnim rješenjem CIK-a oduzet mandat Miloradu Dodiku zbog pravosnažne presude Suda BiH. Toga su svjesni i u Republici Srpskoj pa je akt kojim je predložen novi mandatar obavijen velom tajnosti. Činjenica je da Ustav  RS precizno definira kako mandatara može predložiti jedino predsjednik RS. Imenovanje nove Vlade će biti predmet ocjene Ustavnog suda.

Dok Ustavni sud ne donese odluku smataram da bi zajedničke odluke dvije Vlade, kao i svaka odluka Vlade RS u pokušaju, bile nezakonite. Naravno da nas ovakva situacija dovodi u nemogućnost međusobne saradnje što ne smatram interesom naših građana, ali je to rezultat protivustavnog djelovanja vlasti u RS.

Žao mi je zbog toga i nadam se kako će shvatiti da ovakvim djelovanjem najviše štete nanose svojim građanima i RS-u, istakao je premijer Nikšić.

