Trlin: Izbor Vlade RS-a neustavan, Dodik i ministri ulaze u sferu krivične odgovornosti

Profesor ustavnog prava Milan Trlin ocijenio je za Fenu da je izbor nove Vlade Republike Srpske na sinoćnjoj sjednici Narodne skupštine RS-a nastavak neustavnog ponašanja političkih elita u tom entitetu, predvođenih bivšim predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom, te upozorio da se ovim činom ulazi u sferu krivične odgovornosti koja obuhvata ne samo Dodika i mandatara, nego i sve novopostavljene ministre.

Trlin podsjeća da je Dodik pravosnažnom presudom u krivičnom postupku ostao bez funkcije predsjednika Republike Srpske i da mu je izrečena mjera zabrane vršenja funkcije, ali da je on i pored toga nastavio de facto obavljati tu dužnost.

– Time ne samo da krši propise državnog prava Bosne i Hercegovine, uključujući Ustav i krivične zakone, te odredbe koje se odnose na izvršno pravo, već i sam Ustav Republike Srpske. Ustav RS-a ima jasno propisanu proceduru za slučajeve kada je predsjednik privremeno spriječen da obavlja funkciju. To u ovom slučaju nije ispunjeno, jer se ne radi o privremenoj, već o trajnoj spriječenosti. Za takvu situaciju ustav nema rješenje, ali je ranije razvijen svojevrstan ustavni običaj – kada je, naprimjer, smijenjen Nikola Poplašen ili kada je preminuo predsjednik Milan Jelić, postavljani su vršioci dužnosti predsjednika. U ovom slučaju to nije učinjeno, već Dodik i dalje predlaže mandatara bez ikakvog ustavnog osnova i suprotno samom ustavu RS-a – naveo je Trlin.

Prema njegovim riječima, to je dovelo do “širenja kruga protivustavnosti” koji više ne obuhvata samo Dodika, nego i mandatara i kompletnu novu vladu Republike Srpske.

– Kršenje ustava se sada ne odnosi samo na Dodika, već se prenosi i na sve ministre koji su izabrani sinoć. Oni zajedno ulaze u zonu krivične odgovornosti. Bit će zanimljivo vidjeti šta će se dešavati narednih dana, jer smatram da je već zakoračeno u oblast krivične odgovornosti – kazao je Trlin.

On ističe da bi se, s obzirom na ovakav razvoj događaja, moglo govoriti o više krivičnih djela predviđenih Krivičnim zakonom BiH, uključujući napad na ustavni poredak i neizvršavanje presuda Suda BiH, te da se mogu prepoznati i elementi krivičnih djela iz zakonodavstva Republike Srpske – Lažno predstavljanje.

Na pitanje kako bi se proces mogao dalje razvijati ukoliko trenutni saziv ministara počne donositi odluke, Trlin odgovara da je tada reakcija nadležnih tužilaštava neophodna.

– Prema mom mišljenju, Tužilaštvo BiH bi trebalo reagirati i pokrenuti istragu na osnovu navedenih krivičnih djela. Naravno, otvoreno je pitanje da li će tužilaštva postupati ili će izbjeći reagirati, ali smatram da je krivična odgovornost već nastupila i da se sada krug ljudi koji mogu odgovarati širi – zaključio je profesor Trlin.