Trojka predala zahtjev Ustavnom sudu BiH zbog imenovanja Vlade RS

Zastupnici Trojke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH – Klub poslanika SDP BiH, Klub poslanika Narod i pravda i Klub poslanika Naša stranka – BHI KF – danas su Ustavnom sudu BiH predali zahtjev za rješavanje spora s entitetom Republika Srpska. Zahtjev se odnosi na Odluku o imenovanju predsjednika Vlade RS i Odluku o imenovanju članova Vlade RS, koje je Narodna skupština RS donijela 2. septembra 2025. godine.

Kako je saopćeno iz SDP-a BiH, zatraženo je i donošenje privremene mjere, uz obrazloženje da svaka odluka koju Vlada RS donese u trenutnom pravnom vakuumu može imati nepovratno štetne posljedice po vladavinu prava i pravni poredak u Bosni i Hercegovini.

„Očekujemo promptno djelovanje Ustavnog suda BiH kako bi se zaštitio ustavnopravni poredak države Bosne i Hercegovine“, naveli su iz Trojke.

Meritum zahtjeva, ističu, ogleda se u činjenici da je Milorad Dodik 23. augusta 2025. godine protivzakonito konzumirao dužnost predsjednika Republike Srpske i predložio mandatara za predsjednika Vlade RS, iako na to nije imao pravo. Naime, Apelaciono odjeljenje Suda BiH je 12. juna 2025. godine donijelo pravosnažnu presudu protiv Dodika, a Centralna izborna komisija BiH 6. augusta donijela Odluku o prestanku njegovog mandata.

Upravo zbog toga, dodaju, odluka Milorada Dodika da za mandatara imenuje Savu Minića ne može proizvoditi nikakve pravne posljedice, dok je i Odluka NSRS da prihvati takvo imenovanje Vlade RS ništavna.