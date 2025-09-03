Nikšić sa predstavnicima prijevoznika: Nakon sastanka prekinute blokade

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić održao je danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu sastanak sa predstavnicima Konzorcijuma „Logistika BiH“.

Razgovarano je o rješavanju zahtjeva i aktuelnoj situaciji u sektoru međunarodnog transporta, te poteškoćama sa kojima se suočavaju domaći prijevoznici.

Nakon sastanka predstavnici Konzorcijuma saopćili su da prekidaju blokade puteva koje su započeli jučer ujutro.

Istakli su zahvalnost premijeru Nikšiću na razumijevanju i poduzetim mjerama kada je riječ o rješavanju njihjovih zahtjeva, posebno u kontekstu podrške Vlade Federacije BiH u postupku donošenja pravilnika o povratu trošarine, zatim za uvođenje zajedničkog taga radi povoljnijeg korištenja mreže autoputeva kroz BiH, te uvođenja inspekcija na graničnim prijelazima s ciljem ubrzavanja prelaska granica i transporta roba.

Premijer Nikšić istakao je da će prijevoznici imati podršku Vlade Federacije u rješavanju svih zahtjeva koje je moguće ispunjavati u okviru nadležnosti domaćih institucija.

– Ovo je naš drugi sastanak. Razgovarali smo o svim problemima koje imaju. Naravno da imaju našu podršku, iako su ovi zahtjevi u nadležnosti Vijeća ministara BiH. Mi ćemo u četvrtak na sjednici Vlade Federacije BiH, podržati zahtjeve koje jesu u domenu Vlade Federacije. Danas smo Višković i ja razgovarali o tome da usaglasimo stavove, i jedinstvene stavove pošaljemo prema Vijeću ministara BiH kao podršku entitetskih vlada. Drago mi je da se uključuju i parlamentarci na državnom nivou, a mi ćemo sa svoje strane zaista nastaviti saradnju i raditi na rješanju problema – kazao je premijer Nikšić nakon sastanka.

Predsjednik Konzorcijuma „Logistika BiH“ Mirsad Durmić istakao je zahvalnost svima koji su dali podršku prijevoznicima.

– Sve što je sinoć bio zahtjev 50 vlasnika firmi i što su bila naša očekivanja kada je u pitanju premijer Nikšić, je i dogovoreno. Želim u isto vrijeme da se zahvalim i svima koji su dali podršku nama u ovoj našoj borbi, ali i da se izvinimo onima kojima smo nenamjerno nanijeli bilo kakvu štetu u ova dva dana. Nadamo se da će nas razumijeti. Mislim da možemo biti danas sretni i zadovoljni što smo uspjeli da dobijemo obećanja i da uđemo u proces rješavanja problema, ali istovremeno i da sklonimo kamione, te da se vratimo normalnom životu, da svako radi svoj posao. Blokada od ovog momenta možemo reći da je obustavljena, sada ćemo obavijestiti koordinatore po svim regijama da se povuku vozila i da se uspostavi normalan saobraćaj – rekao je Durmić.

Predstavnici Konzorcijuma, također, su istakli da su državni ministri vanjskih poslova, te prometa i komunikacija u protekla dva dana bili aktivno uključeni u iznalaženje načina za rješavanje problema prijevoznika, te da su dali doprinos kada je riječ o nivou Vijeća ministara BiH.

Sagovornici su se usaglasili da će saradnja biti nastavljena u redovnoj komunikaciji, kako bi se osiguralo održivo rješavanje problema na dobrobit transportnog sektora i ukupne privrede u našoj zemlji, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.