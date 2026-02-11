Ništa od šišanja: West Ham stao u kraj Unitedovom pobjedničkom nizu

Manchester United je vezao četiri uzastopne pobjede u Premier ligi.

Navijač Frank Ilett, poznatiji kao “The United Strand”, javno je obećao da se neće šišati dok klub ne ostvari pet pobjeda zaredom. “Crvene vragove” je od tog cilja dijelila još samo jedna utakmica, ali su protiv West Hama odigrali 1-1.

West Ham je poveo u 50. minuti golom Tomasa Součeka nakon asistencije Jarroda Bowena. United je u dubokoj sudijskoj nadoknadi izjednačio preko Benjamina Šeška, no nije uspio doći do potpunog preokreta i pete uzastopne pobjede.

Reakcija Illeta sve govori.

U 25. kolu na Old Traffordu savladali su Tottenham 2-0. Niz dobrih rezultata raduje navijače zbog borbe za Ligu prvaka, ali i Franka, koji se nadao da će se prvi put od oktobra 2024. napokon ošišati.

Prije pobjede nad Tottenhamom, United je slavio protiv Manchester Cityja (2-0), Arsenala (3-2) i Fulhama (3-2). Trenutno se nalazi na četvrtom mjestu sa 45 bodova iz 26 utakmica, dok je West Ham 18. sa 24 boda.