Niste koristili auto gume nekoliko godina, da li im je istekao rok?

Maksimalna starost ljetnih i zimskih guma treba da bude oko osam godina (čak i ako dubina utora odgovara zakonskom minimumu).

Ljetne gume se mogu koristiti do deset godina i to ako su u odličnom stanju, dok se to sa zimskima aposlutno ne preporučuje budući da se s njima u pravilu većinu vremena vozite na klizavim i mokrim kolovozima, savjetuju stručnjaci Njemačkog autokluba.

Gume su možda i najbitnije sigurnosne komponente svakog vozila te stoga njihovo stanje i starost ne treba shvatati olako. Kako onda znati koliko su stare vaše gume?

Starost nekorištenih guma

Prilikom kupnje guma mnogi kupci provjeravaju četveroznamenkasti DOT broj otisnut na rubu gume. Na primjer, 1118 znači da je guma proizvedena u 11 tjednu 2018. godine. Međutim, ne treba se slijepo držati otisnutog datuma jer to za karakteristike gume nije od presudnog značenja. Naime, guma nije prehrambeni proizvod koji će se stajanjem pokvariti već prvenstveno treba uzeti u obzir uslove u kojima su gume skladištene.

Pravilno skladištenje između ostalog osigurava zaštitu od visoke temperature, odnosno od prevelikih oscilacija temperature, vlažnosti, ozona, UV-zraka, ulja i agresivnih hemikalija.

Stoga nije nužno uvijek kupiti gumu s najnovijom DOT oznakom, nego jednostavno onu koja je skladištena u zadovoljavajućim slovima.

Starost korištenih guma

Bitno je razlikovati starost skladištene gume od one koja je korištena. Guma koja se koristi je izložena vanjskim utjecajima (suncu i vlazi), oscilacijama temperature i mehaničkom stresu. Nemojte čekati da neočekivano prokližete usred zavoja već provjerite sljedeće stavke:

Istrošenost gaznog sloja

Gazni sloj je vanjski dio gume koji dodiruje površinu ceste. Provjerite dubinu glavnih udubljenja na nekoliko mjesta po gaznom sloju upotrebom mjerača koji je preporučio proizvođač. Gume također imaju indikatore pohabanosti gaznog sloja koji su utisnuti u utorima gaznog sloja. Kada se površina gume potroši do nivoa ovih indikatora, pneumatik je na zakonskoj granici utrebe i treba ga zamijeniti. Dubinu gaznog sloja uvijek treba izmjeriti prije sezone zamjene guma. Iako je zakonski propisani minimum dubine profila u Europi je 1,6 mm po cijelom obodu većina stručnjaka preporučuje zamjenu pri 3 mm u slučaju ljetnih guma, odnosno 4 mm u slučaju zimskih.

Pritisak u gumama

Preporučljivo je provjeravanje pritiska u gumama ssvake dvije sedmice pomoću mjernih uređaja koji se mogu naći na većini benzinskih pumpi. U knjižici vozila, ili na naljepnici koja se obično nalazi pokraj otvora spremnika za gorivo ili na okviru prednjih vrata naznačeno je koje su vrijednosti pritiska propisane od strane proizvođača. Ukoliko primijetite neuobičajen gubitak pritiska u gumama ponovite test za sedam dana. Ako je guma ponovno ispumpana vjerojatno je riječ o neispravnoj gumi,odnosno gubitku pritiska zbog nekog oštećenja.

Poderotine ili druga oštećenja

Potrebno je provjeriti vanjski dio gume i uočiti imali li vidljivih oštećenja poput otkinutih dijelova ili pukotina koje se s vremenom mogu širiti i produbljivati ali i najčešće prisutnih izbočina i balona. Riječ je o napuhanom dijelu na vanjskom rubu gume koji upućuje upravo na grubo penjanje na rubnik ili udar u rupu na cesti. U tome slučaju hitno treba promijeniti oštećenu gumu.

Neravnomjerni uzorci istrošenosti

Također je potrebno provjeriti ima li na gaznom sloju znakova neravnomjernog trošenja koji mogu upućivati na druge probleme s gumama ili vozilom. Gazni sloj gume mora se trošiti ravnomjerno duž širine, od jednog do drugog ramena. Također se treba pravilno trošiti oko oboda gume. Ako se guma neravnomjerno troši to može ukazivati na probleme s ovjesom automobila, pogrešno centrirano vozilo, probleme s amortizerima i slično.