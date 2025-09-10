NLB Banka Sarajevo, Mastercard i Dino Merlin: Zauvijek ovako

Iskoristite ekskluzivne popuste uz NLB Mastercard Charge i Revolving kartice od 1. septembra do 31. oktobra kod brojnih partnera širom BiH.

NLB Banka Sarajevo, u partnerstvu sa kompanijom Mastercard pokreću novu kampanju pod nazivom „Zauvijek ovako“, kojom svim korisnicima NLB Mastercard Charge i Revolving kartica donose ekskluzivne popuste kod brojnih partnerskih trgovaca širom Bosne i Hercegovine.

Kampanja traje od 1. septembra do 31. oktobra 2025., a uključuje pogodnosti:

· Petrol benzinske pumpe: 10% popusta na ukupan račun na prodajnim mjestima svake srijede. Popust se ne odnosi na cigarete, dopune/vaučere i lojalnost.

· Zeka baucentri: 15% popusta na prodajnim mjestima i web shopu.

· Tehnoshop: 15% popusta na cjelokupan nekacijski asortiman na prodajnim mjestima i webshopu (uz kod NLB 15)

· Omega Shop: 20% popusta na neakcijski asortiman Beko i Grunding aparata na prodajnim mjestima i webshopu.

· Domod: 15% popusta na cjelokupan neakcijski asortiman na web shopu i prodajnim mjestima.

· IQ Mobile: 5% popusta na cjelokupan asortiman na prodajnim mjestima.

· Sol Azur turistička agencija: 10% popusta na sve aranžmane na prodajnim mjestima i webshopu.

· Intersport: 20% popusta na prodajnim mjestima na artikle po redovnim cijenama izuzev el. romobila i el. bicikala, sportske prehrane, dodataka prehrani, knjiga i artikala sa oznakom ‘’Isplati se!’’.

· M-Bike Shop: 20% popusta na prodajnim mjestima na nesnižene artikle.

· Planika: 15% popusta na cjelokupan nesniženi asortiman obuće na prodajnim mjestima

· Bimaco: 10% popusta na cjelokupan asortiman na prodajnim mjestima i webshopu.

Posebnu snagu kampanji daje saradnja sa jednim od najvećih muzičkih imena u regiji – Dinom Merlinom. U okviru saradnje, NLB Banka i Mastercard će biti partneri Dine Merlina, čime kampanja izlazi iz okvira standardnih promotivnih aktivnosti i prelazi u sferu kulturnog partnerstva i podrške umjetnosti.

Mastercard Charge i Revolving kartice NLB Banke donose mnoge prednosti:

· Odloženo plaćanje na rate – korisnici Mastercard Charge kartice mogu plaćati transakcije na rate uz obavezu izmirenja do dospjeća

· Odloženo plaćanje za Mastercard Revolving korisnike – uz minimalnu mjesečnu uplatu od 3% iskorištenog kredita

· Odobreni limit – raspolaganje sredstvima unutar odobrenog limita

· Automatsko prilagođavanje kreditnog limita – smanjuje se nakon potrošnje, a povećava uplatom

· Sigurno korištenje – beskontaktna i online kupovina uz real-time SMS notifikacije i brzo apliciranje online

· Moguće je digitalizirati kartice u NLB Pay mobilni novčanik, kroz Apple Pay ili Google Pay uslugu za još lakše, jednostavnije i sigurnije plaćanje

Za više detalja o kampanji i pogodnostima posjetite link.