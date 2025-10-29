Nova tragedija: Beživotno tijelo pronađeno u Gračanici

Nedžida Sprečaković
Žena za kojom se tragalo pronađena ubijena
Foto: Ilustracija

Beživotno tijelo ženske osobe zatečeno je u porodičnoj kući u Gračanici u srijedu, 29. oktobra oko 10 sati, potvrđeno je iz MUP-a TK.

„PS Gračanica oko 10 sati, dana 29. oktobra, prijavljeno je da je u ulici Pekarska, grad Gračanica u porodičnoj kući vlasništvo R.O. (1974), zatečeno beživotno tijelo ženske osobe, čiju smrt je na mjestu događaja potvrdio ljekar SHMP Doma zdravlja Gračanica.“

Foča: Puška u paketu opalila i ranila radnika

O događaju je upoznato Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, te će prema nalogu tužioca (koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja) istražitelji OKP PU Gračanica izvršiti uviđaj u prisustvu vještaka mašinske struke, sve u cilju rasvjetljavanja okolnosti pod kojim je smrtno stradala R.O..

Sve dalje mjere i radnje preduzimati će se prema uputama tužioca.

