Foča: Puška u paketu opalila i ranila radnika

Nedžida Sprečaković
Foča: Ilustrativnog karaktera

Policijski službenici Policijske uprave Foča podnijeli su 28. oktobra 2025. godine izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju protiv lica inicijala D.P. iz Trebinja, zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanja opšte opasnosti, javlja MUP Republike Srpske.

Kako se navodi, D.P. se sumnjiči da je izazvao opasnost po život ljudi pucanjem iz oružja u prostorijama poštanskog centra u Foči. Tokom pretovara pošiljki, došlo je do opaljenja iz vazdušne puške koju je osumnjičeni poslao poštanskim saobraćajem.

U incidentu je povrijeđen radnik „Pošta Srpske“, zaposlen u Radnoj jedinici za poštanski saobraćaj Foča, N.S. iz Foče, koji je zadobio povredu noge.

Policija je o svemu obavijestila nadležno tužilaštvo, a istraga je u toku.

