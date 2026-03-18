Nova Željezara upozorava na obustavu proizvodnje, slijede protesti radnika

Menadžment i Sindikat kompanije Nova Željezara Zenica ponovo su se obratili javnosti nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo privremene zaštitne mjere na uvoz čelika, a za 23. mart najavljeno je i mirno okupljanje radnika u Sarajevu.

Direktor prodaje i marketinga Saša Božić rekao je da su u prethodnom periodu dostavljeni dodatni argumenti kojima su, kako tvrdi, otklonjene sve dileme o opravdanosti uvođenja mjera. Naveo je da je Vlada Federacije BiH novim zaključkom dala podršku, čime je, prema njegovim riječima, kompletirana dokumentacija potrebna za odlučivanje na nivou Vijeća ministara BiH.

Istakao je da ih je ishod prethodnog glasanja iznenadio te poručio da se ovim mjerama, kako smatra, ne štiti samo jedna kompanija, nego šira domaća industrija.

Nova sjednica Vijeća ministara zakazana je za 23. mart, kada bi se o ovoj tački trebalo ponovo odlučivati. Iz kompanije upozoravaju da, ukoliko prijedlog ni tada ne dobije podršku, postoji mogućnost da se više ne nađe na dnevnom redu.

Direktor i suvlasnik Nove Željezare Zenica Ahmed Hamzić rekao je da je uprava u posljednjih pet mjeseci pokušavala osigurati nastavak proizvodnje i sačuvati radna mjesta. Dodao je da su od početka otvoreno komunicirali s radnicima, što je, prema njegovim riječima, dodatno učvrstilo zajednički nastup u ovoj situaciji.

Hamzić je uputio apel nadležnima da, kako je naveo, čuju glas radnika i svih onih čija su radna mjesta vezana za ovu kompaniju. Poručio je da ne traže subvencije niti poseban tretman, već mjere koje bi domaćim proizvođačima omogućile ravnopravniji položaj na tržištu.

Ukazao je i na problem nelojalne konkurencije, navodeći da strane kompanije, zahvaljujući podršci iz svojih država, mogu nuditi čelik po cijenama s kojima se domaći proizvođači teško mogu nositi. Zbog toga je upozorio da bi već u maju moglo doći do obustave proizvodnje, ali i protesta radnika, ukoliko se stanje ne promijeni.

Prema njegovim riječima, takav razvoj događaja doveo bi u pitanje i ranije predstavljene razvojne planove kompanije, koji bi u tom slučaju morali biti izmijenjeni.

Predsjednik Sindikata Nove Željezare Zenica Rašid Fetić najavio je da će radnici 23. marta mirno protestovati ispred zgrade u Sarajevu u kojoj će zasjedati Vijeće ministara BiH, uz zahtjev da im se nadležni obrate i obrazlože donesenu odluku.

Podršku toj borbi dao je i predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona Kenan Mujkanović, koji je istakao da se cijela situacija mora posmatrati prije svega kroz zaštitu radnih mjesta i prava radnika. Upozorio je da se posljedice eventualnog negativnog ishoda ne bi zadržale samo na jednoj firmi, nego bi mogle pogoditi i niz povezanih preduzeća te veliki broj zaposlenih.