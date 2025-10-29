Novi detalji nesreće u robnoj kući “Tuzlanka”

Nedžida Sprečaković
Novi detalji nesreće u robnoj kući
Foto: Nereća u RK Tuzlanka u kojoj je jedna osoba smrtno stradala

U Robnoj kući “Tuzlanka” danas je došlo do tragične nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Jutros oko 9 sati dogodila se nesreća u teretnom liftu, a kako je potrvđeno iz Kantonalnog tužilaštva uviđaje je u toku.

“Jutros oko 8:45 sati u jednoj od prodavnica u Robnoj kući „Tuzlanka“ u nesreći u teretnom liftu (platforma za prevoz tereta) smrtno je stradalo jedno lice. U toku je uviđaj koji obavlja dežurni tužilac u saradnji sa istražiteljima OKP PU Tuzla kako bi se utvrdile okolnosti koje su dovele do nesreće.Više informacija ćemo saopćiti nakon obavljanja uviđaja i potrebnih istražnih radnji.” – saopćeno je iz Tužilaštva TK.

