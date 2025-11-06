Novi nastavni plan i program u TK: Učenik u središtu obrazovnog procesa

Povodom implementacije novog nastavnog plana i programa u prvom razredu osnovne škole, jučer je Osnovnu školu „Sjenjak“ u Tuzli posjetila delegacija Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda TK. Novi plan i program donosi savremeniji pristup nastavi, razvoj kompetencija i aktivniju ulogu učenika u obrazovnom procesu.

Predstavnik Ministarstva obrazovanja i nauke TK Elmir Tukić istakao je da je novi plan zasnovan na ishodima učenja i usmjeren na dijete. „Učenik se stavlja u središte obrazovnog procesa i razvija znanja, vještine i kompetencije potrebne u svakodnevnom životu. Novina za prvi razred je i predmet Kreativni rad, koji potiče maštovitost, praktične vještine i timski duh. Naš cilj je da ovim reformskim korakom utemeljimo kvalitetan i savremen odgoj i obrazovanje učenika“, rekao je Tukić.

Stručna savjetnica Pedagoškog zavoda TK Zumra Šahović pojasnila je da novi plan stavlja naglasak na aktivnosti učenika, dok nastavnik preuzima ulogu moderatora procesa učenja. „Primjenom različitih strategija poučavanja sadržaji nastave se usmjeravaju na dijete. U odnosu na stari plan i program, ovo je značajan iskorak ka savremenijem obrazovanju“, kazala je Šahović.

Direktor škole Alis Begić naglasio je važnost praćenja savremenih pedagoških tokova i prilagođavanja potrebama djece. „Izmjene kurikuluma koje su pažnju prebacile sa sadržaja na dijete olakšaće kognitivni razvoj učenika. Iako je početak uvijek izazovan, uz podršku Pedagoškog zavoda i Ministarstva, implementacija će ići uspješno“, rekao je Begić.

Učiteljica Adisa Kadić dodala je da novi plan stavlja učenika u centar nastavnog procesa. „Aktivnosti su bazirane na učenicima, koji samostalno rade, istražuju i dolaze do rješenja. Na taj način ih pripremamo za cjeloživotno učenje i primjenu funkcionalnih znanja“, istakla je Kadić.

Novi nastavni plan i program, koji je donijelo Ministarstvo obrazovanja i nauke TK na prijedlog Pedagoškog zavoda, rezultat je dugogodišnjeg rada obrazovnih stručnjaka i primjenjuje se od ove školske godine u svim osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu.