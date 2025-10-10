Novi udes na kružnom toku Brčanska Malta: Olakšanje ili stalni problem?

Danas se na Brčanskoj Malti u Tuzli ponovo dogodio saobraćajni udes i to na mjestu koje je već odavno postalo sinonim za česte nesreće.

Na fotografijama sa lica mjesta jasno se vidi sudar putničkog automobila i kamiona, uz zastoje i gužve koje su odmah nastale.

Podsjetimo, kružni tok na ovoj lokaciji trebao je da donese olakšanje u svakodnevnom kretanju velikog broja vozila i da smanji broj nesreća. Međutim, realnost na terenu pokazuje sasvim suprotnu sliku. Naime gotovo svakih sedam dana do deset dana zabilježi se novi incident na istoj lokaciji.

Ovo otvara dva ključna pitanja: Da li vozači u Tuzli nemaju dovoljno strpljenja i znanja za vožnju kroz kružni tok ove vrste? Ili je pak sam kružni tok neadekvatno projektovan, premalen i nepraktičan za rješavanje saobraćajnog čvora kakav je Brčanska Malta?

Građani već duže vrijeme izražavaju nezadovoljstvo, jer se zbog svake nove nesreće stvara kolaps u jednom od najfrekventnijih dijelova grada. Dok se odgovorni međusobno prebacuju za rješenja, vozači i pješaci i dalje svakodnevno rizikuju na raskrsnici koja, umjesto sigurnosti i protočnosti, sve češće donosi nervozu i materijalne štete.

Kružni tok Brčanska Malta tako ostaje vječna tema u saobraćajnim raspravama Tuzle, ali je neminovno da će nadležni što prije morati pronaći adekvatno rješenje za ovaj problem.