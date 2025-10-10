Novi udes na kružnom toku Brčanska Malta: Olakšanje ili stalni problem?

Ali Huremović
Novi udes na kružnom toku Brčanska Malta: Olakšanje ili stalni problem?

Danas se na Brčanskoj Malti u Tuzli ponovo dogodio saobraćajni udes i to na mjestu koje je već odavno postalo sinonim za česte nesreće.

Na fotografijama sa lica mjesta jasno se vidi sudar putničkog automobila i kamiona, uz zastoje i gužve koje su odmah nastale.

Podsjetimo, kružni tok na ovoj lokaciji trebao je da donese olakšanje u svakodnevnom kretanju velikog broja vozila i da smanji broj nesreća. Međutim, realnost na terenu pokazuje sasvim suprotnu sliku. Naime gotovo svakih sedam dana do deset dana zabilježi se novi incident na istoj lokaciji.

Ovo otvara dva ključna pitanja: Da li vozači u Tuzli nemaju dovoljno strpljenja i znanja za vožnju kroz kružni tok ove vrste? Ili je pak sam kružni tok neadekvatno projektovan, premalen i nepraktičan za rješavanje saobraćajnog čvora kakav je Brčanska Malta?

Kružni tok i signalizacija: Sitna greška koja može skupo koštati

Građani već duže vrijeme izražavaju nezadovoljstvo, jer se zbog svake nove nesreće stvara kolaps u jednom od najfrekventnijih dijelova grada. Dok se odgovorni međusobno prebacuju za rješenja, vozači i pješaci i dalje svakodnevno rizikuju na raskrsnici koja, umjesto sigurnosti i protočnosti, sve češće donosi nervozu i materijalne štete.

Kružni tok Brčanska Malta tako ostaje vječna tema u saobraćajnim raspravama Tuzle, ali je neminovno da će nadležni što prije morati pronaći adekvatno rješenje za ovaj problem.

pročitajte i ovo

BiH

Ročište o produženju pritvora članovima udruženja “Panter” u ponedjeljak

Istaknuto

Ulaganja u vodoprivredu u Živinicama, Srebreniku i Kladnju 843.000 KM

Tuzla i TK

Pčelari i mali proizvođači iz cijele BiH okupili se na Sajmu u Tuzli

Istaknuto

Uhapšen bjegunac iz Tuzle nakon višemjesečne potrage

BiH

Produžen pritvor Elviru Čustoviću osumnjičenom za terorizam

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]