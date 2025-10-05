Kružni tok i signalizacija: Sitna greška koja može skupo koštati

Kružni tok za mnoge vozače i dalje ostaje stresna tačka na putu, posebno kada je riječ o pravilima prednosti, izboru trake i pravilnom korištenju žmigavca.

Pravilo prednosti

Iz MUP-a RS savjetuju da kada se približavate raskrsnici sa kružnim tokom prometa neophodno je da pravovremeno uočite saobraćajne znakove ispred kružnog toka te da planirate svoju vožnju i donesete odluku o kretanju prema vašem odredištu (na kojem dijelu kružnog toka ćete se isključiti)

Vozila koja su već u kružnom toku imaju prednost. Dakle, svi koji dolaze s lijeve strane imaju prvenstvo prolaza, a vozač koji prilazi kružnom toku dužan je propustiti vozila u njemu prije nego što se uključi.

Prilikom uključivanja vozila u kružni tok vozač nema obavezu uključivanja pokazivača pravca obzirom da je smjer vožnje jasan. U kružnom toku vozila koja zadržavaju smjer ravno (kružno kretanje) i svoju prometnu traku, imaju prednost!

U slučaju više traka unutar kružnog toka, a isključujete se iz lijeve prometne trake u kružnom toku, posebno treba obratiti pažnju na vozila u desnoj jer ista mogu nastaviti vožnju u kružnom toku.

Također, iz MUP-a savjetuju da ako postoje horizontalna i vertikalna signalizacija u kružnom toku neophodno je istu slijediti i uvažavati. Brzina kretanja vozila treba se prilagoditi građevinsko-tehničkim elementima raskrsnice i prometu vozila, a potrebno je izbjegavati nepotrebna ubrzavanja i pretjecanja.

Kada se uključuje desni žmigavac

Desni žmigavac obavezno se uključuje prije izlaska iz kružnog toka. To je signal svim vozačima iza vas da se pripremite za napuštanje kružnog toka. Pravovremeno davanje žmigavca sprečava nesigurne manevre i iznenadne promjene trake koje često dovode do manjih saobraćajnih nezgoda.

Najčešće greške

Najčešća greška koju vozači prave jeste nepravilno ili nikakvo korištenje žmigavca u kružnom toku. Time se otežava predviđanje kretanja drugih vozila i povećava rizik od sudara. Jednostavno pravilo pomaže da vožnja bude sigurnija.