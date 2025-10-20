/VIDEO/ Dnevnik RTV Slon: Događaji koji su obilježili 20. oktobar

Dnevnik TV Slon, Crno i bijelo donosi događaje koji su obilježili 20. oktobar 2025. godine.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević sutra će u Sarajevu održati sastanak sa proizvođačima peleta na kojem će biti razgovarano o cijenama i snabdjevenosti tržišta.

Na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti ličnih podataka koji donosi stroža pravila o prikupljanju i čuvanju podataka građana.

U Komemorativnom centru u Tuzli identifikovane su četiri žrtve genocida iz Vlasenice i Bratunca, a dvije porodice su dale suglasnost za ukup na kolektivnoj dženazi 2026. godine.

U Tuzli su identifikovani maloljetnici koji su tokom vikenda počinili više djela vandalizma.

U Tuzli su započeli radovi na formiranju privremenog kružnog toka kod Džindijske džamije.

Za narednu godinu u Bosni i Hercegovini je predloženo izdavanje oko 7.500 radnih dozvola za strane radnike.

Bh. rukometaši će tokom EHF sedmice odigrati dva prijateljska meča protiv Saudijske Arabije i Bahreina.

Košarkaši Slobode sutra u Mejdanu dočekuju Podgoricu u drugom kolu ABA 2 lige.

U Gornjoj Tuzli U15 selekcija ŽFK “Sloboda 2024” ostvarila je tri pobjede u okviru prvenstva.