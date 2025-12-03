Završna faza radova na privremenom kružnom toku u Džindić mahali

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da se privode kraju radovi na izgradnji putne infrastrukture za uspostavu privremenog kružnog toka na raskrsnici ulica Prof. dr. Ibre Pašića i Džindić mahala, u blizini Džindijske džamije. Kružni tok formira se od montažnih elemenata, a cilj je poboljšanje protoka i sigurnosti saobraćaja na ovoj frekventnoj lokaciji.

U završnoj fazi radova, prilikom asfaltiranja i postavljanja elemenata infrastrukture, neće biti potpune obustave saobraćaja, ali se očekuje usporeno kretanje vozila u skladu s dinamikom izvođenja radova. Po okončanju svih aktivnosti, saobraćaj će se na ovoj raskrsnici odvijati prema režimu kružnog toka.

Iz Službe apeluju na građane da svoje kretanje vozilima prilagode radovima na terenu, te da dosljedno poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju postavljenu radi sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.