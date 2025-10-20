Počinje gradnja novog kružnog toka u Tuzli

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle u ponedjeljak, 20. oktobra 2025. godine, započinje radove na izgradnji putne infrastrukture radi uspostave privremenog kružnog toka na raskrsnici ulica prof. dr. Ibre Pašića i Džindić mahala, u blizini Džindijske džamije.

Privremeni kružni tok bit će formiran od montažnih elemenata, a radovi će se izvoditi bez potpune obustave saobraćaja. Tokom izvođenja, očekuje se otežano i usporeno kretanje vozila u skladu s dinamikom radova. Po završetku, saobraćaj će se odvijati prema režimu kružnog toka.

Iz Službe za komunalne poslove upućen je apel građanima i svim učesnicima u saobraćaju da prilagode kretanje vozilima i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju do okončanja radova.