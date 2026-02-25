Svjetlosna signalizacija na pješačkom prelazu nakon inicijative vijećnika Ibeljića

Nedžida Sprečaković
Svjetlosna signalizacija na pješačkom prelazu nakon inicijative vijećnika Ibeljića
Svjetlosna signalizacija na pješačkom prelazu nakon inicijative vijećnika Ibeljića

Vijećnik SDP-a Anel Ibeljić inicirao je postavljanje pametnog pješačkog prelaza kod Elektrotehničke škole, a prvi svjetlosno signalizirani prelaz sada je i zvanično u funkciji. Realizacijom ove inicijative unaprijeđena je sigurnost učenika i svih pješaka koji svakodnevno prolaze ovom frekventnom dionicom.

Postavljanje pametnog pješačkog prelaza kod Elektrotehničke škole rezultat je ranije pokrenute inicijative kojom je zatražena svjetlosna signalizacija na pješačkim prelazima u blizini škola i obdaništa. Cilj je bio jasan, povećati vidljivost pješaka i dodatno upozoriti vozače na prisustvo djece, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima kada je frekvencija saobraćaja pojačana.

Roditelji učenika ističu da pametni pješački prelaz kod Elektrotehničke škole donosi osjećaj veće sigurnosti na putu do škole i povratku kući. Upravo je sigurnost djece bila ključni motiv ove inicijative, s obzirom na to da se radi o lokaciji na kojoj svakodnevno saobraća veliki broj vozila.

Prema najavama, ovo nije jedina lokacija na kojoj će biti realizovan sličan projekat. U narednom periodu planirano je postavljanje svjetlosne signalizacije i u blizini drugih obrazovnih ustanova, kako bi se standard sigurnosti podigao na viši nivo u cijelom gradu.

Inicijativa vijećnika Ibeljića dobila je podršku i drugih aktera uključenih u proces, a realizacija prvog pametnog pješačkog prelaza kod Elektrotehničke škole predstavlja početak šireg plana unapređenja saobraćajne infrastrukture u zonama gdje se kreće najveći broj djece.

