Svjetlosna signalizacija na pješačkom prelazu nakon inicijative vijećnika Ibeljića

Vijećnik SDP-a Anel Ibeljić inicirao je postavljanje pametnog pješačkog prelaza kod Elektrotehničke škole, a prvi svjetlosno signalizirani prelaz sada je i zvanično u funkciji. Realizacijom ove inicijative unaprijeđena je sigurnost učenika i svih pješaka koji svakodnevno prolaze ovom frekventnom dionicom.

Postavljanje pametnog pješačkog prelaza kod Elektrotehničke škole rezultat je ranije pokrenute inicijative kojom je zatražena svjetlosna signalizacija na pješačkim prelazima u blizini škola i obdaništa. Cilj je bio jasan, povećati vidljivost pješaka i dodatno upozoriti vozače na prisustvo djece, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima kada je frekvencija saobraćaja pojačana.

Roditelji učenika ističu da pametni pješački prelaz kod Elektrotehničke škole donosi osjećaj veće sigurnosti na putu do škole i povratku kući. Upravo je sigurnost djece bila ključni motiv ove inicijative, s obzirom na to da se radi o lokaciji na kojoj svakodnevno saobraća veliki broj vozila.

Prema najavama, ovo nije jedina lokacija na kojoj će biti realizovan sličan projekat. U narednom periodu planirano je postavljanje svjetlosne signalizacije i u blizini drugih obrazovnih ustanova, kako bi se standard sigurnosti podigao na viši nivo u cijelom gradu.

Inicijativa vijećnika Ibeljića dobila je podršku i drugih aktera uključenih u proces, a realizacija prvog pametnog pješačkog prelaza kod Elektrotehničke škole predstavlja početak šireg plana unapređenja saobraćajne infrastrukture u zonama gdje se kreće najveći broj djece.