NSRS danas o zabrani zastave sa ljiljanima

Narodna skupština Republike Srpske danas će održati dvije posebne sjednice, a prva će biti posvećena vetu koji je članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović pokrenula nakon odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Cvijanović je ovu odluku, usvojenu preglasavanjem u Predsjedništvu BiH na prijedlog predsjedavajućeg Denisa Bećirovića, ocijenila štetnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. Prema ustavnoj proceduri, o njenom vetu izjasnit će se poslanici Narodne skupštine RS.

U obrazloženju je navela da su tokom sjednice Predsjedništva BiH, prema njenom mišljenju, prekršene ustavne i poslovničke procedure, tvrdeći da je Bećirović prilikom predlaganja odluke postupao suprotno zakonu.

Na dnevnom redu 40. posebne sjednice je i Prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji su predložili Boračka organizacija Republike Srpske i Asocijacija „Stvaraoci Republike Srpske“.

Početak sjednice planiran je za 10 sati.

Nakon završetka ove sjednice, predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić najavio je održavanje 39. posebne sjednice. Na njoj bi poslanici trebalo da razmatraju Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Predloženim dopunama uvode se dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ideologije NDH, te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.