Stevandić: Jutros u crkvi preispitujem osjećanja, nisam ponosan na odluke NSRS-a

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić jutro nakon burne sjednice NSRS, na kojoj je Milorad Dodik razriješen funkcije i za vršiteljicu dužnosti predsjednice RS imenovana Ana Trišić-Babić, oglasio se porukom u kojoj priznaje da nije ponosan na donesene odluke.

„Jutros u crkvi preispitujem osjećanja. Nisam ponosan na jučerašnje odluke naše Skupštine, ali sam svjestan da moramo tražiti rješenje. Dodik je birao svog zamjenika, kao što bih ja ili neko drugi svog. Svi nosimo svoj krst i svoju odgovornost. RS je iznad i bit će je poslije svih nas“, napisao je Stevandić na društvenoj mreži X.

Njegova objava dolazi nakon sjednice na kojoj je Narodna skupština RS poništila niz neustavnih zakona i zaključaka donesenih u proteklom periodu, što je označeno kao jedan od najvećih političkih zaokreta u posljednjih nekoliko godina.

Stevandić je istakao da je svjestan težine trenutka i da se Republika Srpska mora okrenuti pronalaženju rješenja, iako je, kako kaže, odluke dočekao s ličnom dozom razočaranja.