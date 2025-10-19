Stevandić: Jutros u crkvi preispitujem osjećanja, nisam ponosan na odluke NSRS-a

RTV SLON
Foto: Fena

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić jutro nakon burne sjednice NSRS, na kojoj je Milorad Dodik razriješen funkcije i za vršiteljicu dužnosti predsjednice RS imenovana Ana Trišić-Babić, oglasio se porukom u kojoj priznaje da nije ponosan na donesene odluke.

„Jutros u crkvi preispitujem osjećanja. Nisam ponosan na jučerašnje odluke naše Skupštine, ali sam svjestan da moramo tražiti rješenje. Dodik je birao svog zamjenika, kao što bih ja ili neko drugi svog. Svi nosimo svoj krst i svoju odgovornost. RS je iznad i bit će je poslije svih nas“, napisao je Stevandić na društvenoj mreži X.

Njegova objava dolazi nakon sjednice na kojoj je Narodna skupština RS poništila niz neustavnih zakona i zaključaka donesenih u proteklom periodu, što je označeno kao jedan od najvećih političkih zaokreta u posljednjih nekoliko godina.

Stevandić je istakao da je svjestan težine trenutka i da se Republika Srpska mora okrenuti pronalaženju rješenja, iako je, kako kaže, odluke dočekao s ličnom dozom razočaranja.

pročitajte i ovo

Politika

Trojka: Hoće li poslanici SNSD sada početi misliti svojom glavom?

Politika

Denis Zvizdić: Pobijedila je država BiH, izgubili su separatisti i anarhisti

BiH

Ana Trišić Babić izglasana za v.d. predsjednicu RS, Skupština poništila sve...

Politika

Sjednica NSRS: Evo ko je predložen za v.d. predsjednika RS

Istaknuto

Danas NSRS odlučuje ko će biti v.d. predsjednik RS-a

Vijesti

NSRS sutra odlučuje o imenovanju Željke Cvijanović za v.d. predsjednicu RS

Sport

Nova pobjeda Džumhura: Savladao Amerikanca Quinna i ušao u glavni žrijeb

Vijesti

Opera svjetskog ranga na tuzlanskoj sceni: „Carmen“ u HKC-u „Sveti Franjo“

Magazin

Smiju li se kombinovati gume različitih proizvođača? Stručnjaci upozoravaju na rizike

Politika

Dodik o Stanivukoviću: Kakav pokret, to je znak nemoći

BiH

Gužve na granicama: Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]