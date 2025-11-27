Ustavni sud BiH danas razmatra sporove u vezi s odlukama NSRS

Jasmina Ibrahimović
Ustavni sud BiH
Foto: Ustavni sud BiH

Dvodnevna Plenarna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine počinje danas, s početkom u 9.30 sati.

Na dnevnom redu, između ostalog, je zahtjev Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, i četrnaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Zaključaka povodom Informacije u vezi s Odlukom Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku, koje je Narodna skupština RS usvojila na 24. posebnoj sjednici 22. augusta.

Bit će razmatran i zahtjev Ivana Begića za ocjenu ustavnosti Odluke o raspisivanju i održavanju prijevremenih izbora za predsjednika RS.

Na dnevnom redu je i zahtjevi četiri delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jedanaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i drugih jedanaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kojima su tražili ocjenu ustavnosti, odnosno utvrđivanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska u vezi s donošenjem: Odluke o izboru predsjednika Vlade Republike Srpske; Odluke o izboru članova Vlade RS; Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru predsjednika Vlade RS i Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru članova Vlade RS.

Na dvodnevnoj plenarnoj sjednici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bit će razmtran i
zahtjev Sindikata Službe za poslove sa strancima i Sindikata Državne agencije za istrage i zaštitu za ocjenu ustavnosti člana 7. st. 4. i 5. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, objavljeno je na službenoj stranici tog suda.

pročitajte i ovo

Vijesti

Ustavni sud BiH danas razmatra apelaciju Nebojše Vukanovića, vezano za status...

Politika

Stevandić: Jutros u crkvi preispitujem osjećanja, nisam ponosan na odluke NSRS-a

Politika

Trojka: Hoće li poslanici SNSD sada početi misliti svojom glavom?

Politika

Denis Zvizdić: Pobijedila je država BiH, izgubili su separatisti i anarhisti

BiH

Ana Trišić Babić izglasana za v.d. predsjednicu RS, Skupština poništila sve...

Politika

Sjednica NSRS: Evo ko je predložen za v.d. predsjednika RS

BiH

Košarkaši BiH otvaraju kvalifikacije: Debi selektora Gjergje protiv moćne Turske

BiH

Pred Parlamentom BiH ključni zakon: Danas se odlučuje o državnoj imovini

BiH

Uposlenici BHRT danas protestuju pred Parlamentom BiH

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno sa kišom i susnježicom

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno devet beba

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]