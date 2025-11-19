Ustavni sud BiH danas razmatra apelaciju Nebojše Vukanovića, vezano za status Milorada Dodika

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas će održati vanrednu plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati samo jednu tačku, predmet registrovan kao apelacija političke organizacije “Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića”.

Sjednica je zakazana za 12 sati i bit će održana online, objavljeno je na zvaničnoj stranici Ustavnog suda BiH.

Vukanović je 21. oktobra najavio da će uputiti apelaciju nakon što je Sud BiH naložio Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH da provede presudu kojom se Miloradu Dodiku zabranjuje obavljanje javnih funkcija.

Vukanović je tada naveo da, prema ocjeni Suda BiH, Dodik zbog izrečene kazne ne može biti ni predsjednik entiteta RS, niti predsjednik SNSD-a.

U slučaju da Sud prihvati apelaciju, razmatrat će se ustavnopravni aspekti presuda i odluka koje se odnose na Milorada Dodika, kao i njihovo provođenje.