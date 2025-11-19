Ustavni sud BiH danas razmatra apelaciju Nebojše Vukanovića, vezano za status Milorada Dodika

Jasmina Ibrahimović
Dodik bez podrške i bez dijaloga
Milorad Dodik

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas će održati vanrednu plenarnu sjednicu na kojoj će razmatrati samo jednu tačku, predmet registrovan kao apelacija političke organizacije “Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića”.

Sjednica je zakazana za 12 sati i bit će održana online, objavljeno je na zvaničnoj stranici Ustavnog suda BiH.

Vukanović je 21. oktobra najavio da će uputiti apelaciju nakon što je Sud BiH naložio Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH da provede presudu kojom se Miloradu Dodiku zabranjuje obavljanje javnih funkcija.

Vukanović je tada naveo da, prema ocjeni Suda BiH, Dodik zbog izrečene kazne ne može biti ni predsjednik entiteta RS, niti predsjednik SNSD-a.

U slučaju da Sud prihvati apelaciju, razmatrat će se ustavnopravni aspekti presuda i odluka koje se odnose na Milorada Dodika, kao i njihovo provođenje.

pročitajte i ovo

Politika

Zastupnici stranaka Trojke: Dodikov govor mržnje i konfrontacije vodi ka opasnoj...

BiH

Tužilaštvo BiH proslijedilo prijave protiv Dodika Tužilaštvu u Istočnom Sarajevu

Vijesti

Podnesena krivična prijava protiv Dodika zbog govora mržnje

Vijesti

Dodik bio pod američkim sankcijama i 1995. godine zajedno sa...

Vijesti

Islamska zajednica poziva Tužilaštvo BiH da reaguje na izjave Milorada Dodika

Vijesti

CIK pokreće postupak protiv Milorada Dodika zbog fašističkog govora u Istočnom...

Istaknuto

Danas dženaza Aldini Jahić, Općina Kalesija proglasila Dan žalosti

Istaknuto

Razbojništvo u Kalesiji uz upotrebu oružja, policija blokirala šire područje

Istaknuto

Barbarez nakon remija s Austrijom: Ponosan sam na igrače, ovo je put kojim trebamo nastaviti

Vijesti

Vremenska prognoza: Oblačni dani i padavine širom zemlje

Vijesti

Pucnjava u Kalesiji, policija na terenu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]