Obilne kiše u Hercegovini izazvale poplave i štetu na objektima

Edina Rizvić Aščić
Obilne kiše u Hercegovini izazvale poplave i štetu na objektima
Foto: FENA

Obilne kiše koje su u petak i subotu pogodile Hercegovinu izazvale su brojne probleme i materijalnu štetu, a vatrogasci su imali pojačan broj intervencija na ispumpavanju vode i uklanjanju stabala.

Iz Operativnog centra civilne zaštite Grada Mostara saopćeno je da je u naselju Žovnica došlo do plavljenja na lokaciji Mustapića kuće. Nakon prestanka padavina bujica se povukla, ali su zaostali nanosi vode i blata koji su oštetili poljoprivredne kulture i stambene objekte.

Na području Čapljine vatrogasci su u protekla 24 sata imali 16 intervencija, uglavnom na ispumpavanju vode iz podruma, dvorišta, zgrada i podvožnjaka.

Velik broj intervencija zabilježen je i u drugim dijelovima Hercegovine, dok je u Čitluku štetu pretrpjela i Gradska sportska dvorana.

pročitajte i ovo

Vijesti

Femicid u BiH: Zakoni postoje, ali nedostaje političke volje i zaštite za žene

Tuzla i TK

Novi školski početak uz besplatne knjige za sve osnovce u TK

Vijesti

Sutra počinje škola, evo šta roditelji i učenici trebaju znati

Vijesti

Od sutra skuplja struja, evo i koliko

Magazin

Nesanica sve češći problem: Kako loše navike utiču na san

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]