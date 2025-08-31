Obilne kiše u Hercegovini izazvale poplave i štetu na objektima

Obilne kiše koje su u petak i subotu pogodile Hercegovinu izazvale su brojne probleme i materijalnu štetu, a vatrogasci su imali pojačan broj intervencija na ispumpavanju vode i uklanjanju stabala.

Iz Operativnog centra civilne zaštite Grada Mostara saopćeno je da je u naselju Žovnica došlo do plavljenja na lokaciji Mustapića kuće. Nakon prestanka padavina bujica se povukla, ali su zaostali nanosi vode i blata koji su oštetili poljoprivredne kulture i stambene objekte.

Na području Čapljine vatrogasci su u protekla 24 sata imali 16 intervencija, uglavnom na ispumpavanju vode iz podruma, dvorišta, zgrada i podvožnjaka.

Velik broj intervencija zabilježen je i u drugim dijelovima Hercegovine, dok je u Čitluku štetu pretrpjela i Gradska sportska dvorana.