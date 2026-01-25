Objavljen jelovnik Josipa Broza za jedan dan: Evo kako je izgledala njegova dijeta

Titova ishrana opisana je u knjizi „Jelovnici poznatih ljudi – Kako je jeo Josip Broz Tito“, u kojoj su zabilježena gastronomska sjećanja iz kuhinje nekadašnjeg predsjednika SFRJ, kojeg su savremenici često opisivali kao gurmana, prenosi Blic.
U knjizi se navodi i da je Tito, kako se opisuje, ponekad znao pretjerati s hranom, zbog čega mu je bio pripremljen poseban nutricionistički program. Prema navodima iz teksta, dijetu je sastavio i nadgledao profesor dr Berović, provodili su je Stipe Radovanović i Božo Vujić, jela je pripremala šefica kuhinje Gerica Ivo, a služio Ćirić Vlado.
Autor knjige je Branko Trbović, koji je, prema opisu, radni vijek proveo kao nutricionista na putovanjima s Titom po zemlji i inostranstvu, a više od trideset godina bio je šef kuhinje u različitim rezidencijama i na putovanjima, uključujući Bijeli dvor, brod Galeb i „Plavi voz“.
Primjer jelovnika koji se navodi u tekstu:
Doručak
Crna kafa – 140 ml
Šlag – 20 g
Bijeli hljeb – 20 g
Maslac – 5 g
U 11 sati: pileći „bubci“ u supi – 100 g
Bijeli hljeb – 20 g
Ukupno: 115 kalorija
Ručak
Gratinirana teleća prsa – 120 g
Ulje – 5 ml
Krompir restovan – 50 g
Vrganji u sirćetu – 20 g
Zelena salata – 30 g
Crveni kupus – 30 g
Ulje – 5 ml
Crni hljeb – 20 g
Desert: knedle sa šljivama
šljive 20 g
krompir 20 g
brašno 5 g
šećer 5 g
¼ jajeta
Ukupno: 589 kalorija
U 16 sati
Jogurt – 114 kalorija
Večera (u Dobanovcima)
Goveđa supa – 150 ml
Poširano jaje
Ražnjići
pileće bijelo – 50 g
safalada – 40 g
Pomfrit – 20 g
Ulje – 5 ml
Salata
kiseli kupus – 50 g
kisela paprika – 50 g
ulje – 5 ml
Desert: jabuke – 100 g
Ukupno: 392 kalorija
U 21 sat
Safalada – 150 g
Ukupno za dan: 1605 kalorija
Bjelančevine: 101,3
Masti: 85,9
Ugljeni hidrati: 145