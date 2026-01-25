Objavljen jelovnik Josipa Broza za jedan dan: Evo kako je izgledala njegova dijeta

Titova ishrana opisana je u knjizi „Jelovnici poznatih ljudi – Kako je jeo Josip Broz Tito“, u kojoj su zabilježena gastronomska sjećanja iz kuhinje nekadašnjeg predsjednika SFRJ, kojeg su savremenici često opisivali kao gurmana, prenosi Blic.

U knjizi se navodi i da je Tito, kako se opisuje, ponekad znao pretjerati s hranom, zbog čega mu je bio pripremljen poseban nutricionistički program. Prema navodima iz teksta, dijetu je sastavio i nadgledao profesor dr Berović, provodili su je Stipe Radovanović i Božo Vujić, jela je pripremala šefica kuhinje Gerica Ivo, a služio Ćirić Vlado.

Autor knjige je Branko Trbović, koji je, prema opisu, radni vijek proveo kao nutricionista na putovanjima s Titom po zemlji i inostranstvu, a više od trideset godina bio je šef kuhinje u različitim rezidencijama i na putovanjima, uključujući Bijeli dvor, brod Galeb i „Plavi voz“.

Primjer jelovnika koji se navodi u tekstu:

Doručak

Crna kafa – 140 ml

Šlag – 20 g

Bijeli hljeb – 20 g

Maslac – 5 g

U 11 sati: pileći „bubci“ u supi – 100 g

Bijeli hljeb – 20 g

Ukupno: 115 kalorija

Ručak

Gratinirana teleća prsa – 120 g

Ulje – 5 ml

Krompir restovan – 50 g

Vrganji u sirćetu – 20 g

Zelena salata – 30 g

Crveni kupus – 30 g

Ulje – 5 ml

Crni hljeb – 20 g

Desert: knedle sa šljivama

šljive 20 g

krompir 20 g

brašno 5 g

šećer 5 g

¼ jajeta

Ukupno: 589 kalorija

U 16 sati

Jogurt – 114 kalorija

Večera (u Dobanovcima)

Goveđa supa – 150 ml

Poširano jaje

Ražnjići

pileće bijelo – 50 g

safalada – 40 g

Pomfrit – 20 g

Ulje – 5 ml

Salata

kiseli kupus – 50 g

kisela paprika – 50 g

ulje – 5 ml

Desert: jabuke – 100 g

Ukupno: 392 kalorija

U 21 sat

Safalada – 150 g

Ukupno za dan: 1605 kalorija

Bjelančevine: 101,3

Masti: 85,9

Ugljeni hidrati: 145