Studentski jeftini jelovnik koji dobro dođe svima: Evo šta vam je potrebno

Studentski život je sjajan dok ne ogladnite, a u frižideru vas dočeka pola limuna, umak od prije tri sedmice i komad hljeba sumnjive boje. Hrana u menzi zna dosaditi, dostava je skupa, a vremena za kuhanje gotovo da i nema. Zato je pametna kupovina osnovnih namirnica ključ preživljavanja. Evo popisa onih koje su jeftine, praktične i dugotrajne, a uz to i nekoliko ideja za brze obroke kada nemate vremena ni volje da previše razmišljate.

Šta uvijek imati u studentskom frižideru i ormariću?

Ne trebate pretrpavati kuhinju, ali je dobro imati nekoliko namirnica koje vas uvijek mogu „izvući“.

Osnovne i jeftine namirnice:

Tjestenina – kraljica studentske ishrane. Traje dugo, kuha se brzo i možete je kombinovati na bezbroj načina.

Riža – brza i jednostavna baza, odlična za obroke s povrćem, jajima ili tunjevinom.

Jaja – spas za doručak, večeru, sendvič ili dodatak tjestenini.

Zamrznuto povrće – jeftino, dugotrajno i ne treba ga prati ni rezati.

Tunjevina u konzervi – uvijek pri ruci, odlična za salatu, sendvič ili tjesteninu.

Pasirani paradajz – za umake, variva ili čak supu.

Zobene pahuljice – hranjiv i jeftin doručak koji dugo drži sitost.

Luk i bijeli luk – jednostavni i jeftini začini koji obogate svako jelo.

Konzervirani grah ili kukuruz – za salate, tortilje ili kao prilog.

Hljeb (idealno zamrznut) – uvijek dostupan, a ne mora se bacati.

Osnovni začini i dodaci:

So, biber, crvena paprika, origano, vegeta, ulje (suncokretovo ili maslinovo), kečap i majoneza.

Brzi obroci kad nemate volje za kuhanje

Tjestenina + bilo šta

Skuhajte tjesteninu, a dok se kuha napravite brz sos od luka, bijelog luka, tunjevine i pasiranog paradajza. Ako toga nema, pomiješajte tjesteninu s jajetom, sirom i malo začina – gotovo je za 10 minuta.

Riža s povrćem i jajima

Iskoristite ostatke riže, dodajte jaje i malo zamrznutog povrća – začinite po želji ili dodajte malo sojinog umaka i dobijete obrok nalik na kineski wok.

Tortilje ili sendvič

Ako imate tortilje ili obični hljeb, napunite ih svime što nađete. Na primjer: tunjevina + kukuruz + kečap + sir = brzinski burrito.

Ovsena kaša – slatka ili slana

Skuhajte zobene pahuljice s mlijekom ili vodom, pa dodajte voće, med ili orašaste plodove. Ako više volite slano, probajte s jajetom i sirom – zvuči neobično, ali je ukusno.

Dodatni savjeti za studente

Kupujte na akcijama – uvijek gledajte proizvode sa sniženom cijenom.

Zamrzavajte sve što možete – hljeb, povrće, pa čak i gotove porcije.

Nema srama u tome da donesete ostatke hrane od kuće – svi to rade.

Dobra tava i jedan lonac vrijede više od 10 beskorisnih kuhinjskih pomagala.

Kuhajte s cimerima – jeftinije je i zabavnije.