Obnovljen rad Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH

Na sastanku Upravnog odbora Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH, održanom jučer u Zenici, donesena je jednoglasna odluka da se nastavi rad ovog udruženja do 2026. kada je po planu redovna izborna Skupština, saopćeno je iz to udruženja.

Svi članovi UO izabrani na izbornoj Skupštini 2022. potvrdili su svoj angažman za naredni period.

Nakon što se prije šest mjeseci s mjesta predsjednika UDITB FBiH povukao predsjednik tog udruženja Tomislav Žuljević, a odmah nakon toga i obje dopredsjednice Eldina Softić i Amela Šiljević, rad UDITB FBiH je bio, kako navode, na neki način zamrznut.

– Kako se u toku posljednjih šest mjeseci nije pronašla adekvatna zamjena i novi predsjednik UO, Tomislav Žuljević se vratio načelo ove nevladine organizacije. U narednom periodu nam slijede razne aktivnosti, ragovori sa institucijama i ustanovama i udruženjima pacijenata, te priprema za izvještajnu Skupštinu početkom slijedeće godine – navodi se u saopćenju Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH.

Udruženje će raditi na učlanjenju i animaciji pacijenata, kao i na rješavanju gorućih problema kada je u pitanju dijaliza i trasplantacija u FBiH.

– S obzirom da su se promijenile i neke okolonosti na terenu, prije svega nakon dvije godine dobili smo i federalnog ministra zdravstva, došlo je do promjene i na vodećoj poziciji Centra za transplantacijsku medicinu, kao i do promjene komisije za transplantacije pri Federalnom ministarstvu zdravstva, sve to ukazuje da bi se u budućnosti stvari po pitanju dijaliznih pacijenata i pacijenta koji čekaju transplantaciju mogle popraviti – poručili su iz Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH, prenijela je Fena.