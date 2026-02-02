Od tri milijarde KM za autoceste, tek osam miliona uloženo u Tuzlanski kanton

U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih pet godina u autoceste i brze ceste uloženo je više od tri milijarde konvertibilnih maraka, ali podaci pokazuju da je Tuzlanski kanton u tom periodu dobio najmanji dio investicija.

Prema odgovoru Federalnog ministarstva prometa i komunikacija na zastupničko pitanje Damira Šišića u Domu naroda Parlamenta FBiH, od 2020. do 31. augusta 2025. godine u putnu infrastrukturu uloženo je više od 3,01 milijardu KM putem projekata JP Autoceste FBiH.

Najveći dio sredstava usmjeren je u Zeničko-dobojski kanton, gdje je za izgradnju autocesta i brzih cesta izdvojeno više od 2,12 milijardi KM. Znatna ulaganja zabilježena su i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, više od 308 miliona KM, te u Kantonu Sarajevo oko 293 miliona KM.

Istovremeno, Tuzlanski kanton je prema ovim podacima dobio višestruko manji iznos. Ulaganja u autoceste na području ovog kantona iznosila su nešto više od osam miliona KM, dok su izdvajanja za brze ceste bila još manja, što ga svrstava na začelje po visini investicija u ovom segmentu putne infrastrukture.

Iz Ministarstva navode da su ukupni prihodi i priljevi JP Autoceste FBiH u posmatranom periodu iznosili oko 1,3 milijarde KM, a najveći dio sredstava osiguran je kroz akcize i cestarine. Taj novac korišten je za gradnju dionica, eksproprijaciju zemljišta, izradu projektne dokumentacije i otplatu kreditnih obaveza.