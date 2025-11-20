Planska isključenja električne energije na području TK

Ali Huremović
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, u petak 21. novembra 2025. godine doći će do privremenih isključenja električne energije na više lokacija u Tuzlanskom kantonu, saopćeno je iz nadležnih službi.

Na području Grada Tuzle, bez napajanja će ostati korisnici u ulicama Rusmira Agića Buce, 16. Muslimanske Brigade i Kula, u terminu od 09:00 do 12:00 sati.

U Živinicama su planirani prekidi na dvije lokacije: u naselju Tadići od 10:00 do 13:00 sati, te u naselju Suha od 09:30 do 14:30 sati.

Na području općine Banovići, prekid je najavljen u naselju Čifluk, gdje će radovi trajati od 07:30 do 16:30 sati.

U općini Teočak, kompletno područje ostat će bez električne energije u terminu od 09:00 do 12:00 sati.

Prekidi su najavljeni i za općinu Sapna, gdje će u mjesnim zajednicama Rastrošnica i Sniježnica električna energija biti isključena od 12:00 do 15:00 sati.

Nadležne službe apeliraju na građane da svoje obaveze prilagode najavljenim radovima te podsjećaju da su prekidi privremeni i neophodni radi unapređenja mreže.

