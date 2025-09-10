Odbijen prijedlog Tužilaštva TK za produženje pritvora Ahmedu Kastratiju

Kantonalni sud u Tuzli donio je rješenje kojim odbija prijedlog Tužilaštva TK za produženje pritvora Ahmedu Kastratiju, osumnjičenom za krivično djelo ubistva, te je odlučeno da se on odmah pusti na slobodu.

Sud podsjeća da je prethodno rješenje o produženju pritvora više puta ukidano od strane Vrhovnog suda FBiH. Novo vijeće, postupajući po uputama iz odluke Vrhovnog suda od 26. augusta 2025. godine, prilikom ponovnog odlučivanja analiziralo je dokaze i ocijenilo da ne postoje elementi koji bi potvrdili uzročnu vezu između radnji osumnjičenog i smrti oštećenog.

Kako se navodi, u vrijeme podnošenja prijedloga za produženje pritvora 16. jula 2025. godine sudu nije bio dostavljen obdukcioni nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke od 5. augusta 2025. godine, već tek 14. augusta, niti je taj nalaz bio uvršten u dokaze Tužilaštva.

Zbog toga vijeće nije moglo utvrditi na nivou osnovane sumnje postojanje uzročno-posljedične veze koja je ključna za kvalifikaciju krivičnog djela.

Na ovu odluku Kantonalnog suda u Tuzli može se izjaviti žalba Vrhovnom sudu Federacije BiH u roku od tri dana od prijema rješenja.