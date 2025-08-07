Odbojkašice BiH poražene od Crne Gore

Selma Jatić
Odbojkašice BiH poražene od Crne Gore
Odbojkašice BiH poražene od Crne Gore

Odbojkašice BiH poražene su od od Crne Gore. Nakon velike pobjede u gostima protiv Latvije, ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela nastaviti pobjednički niz. U utakmici igranoj u odličnoj atmosferi dvorane u Goraždu, Crna Gora je slavila rezultatom 3:0 (26:24, 25:16, 26:24).

Iako konačni rezultat sugerira rutinsku pobjedu gošći, utakmica je bila znatno neizvjesnija. Prvi i treći set odlučeni su na razliku, dok je BiH u trećem setu imala i priliku da izjednači i izbori četvrti set. Ipak, Crna Gora je uspjela preokrenuti i privesti meč kraju u svoju korist.

Trener reprezentacije BiH Danilo Pejović i njegov tim i pored poraza imaju razloga za optimizam. Pobjeda protiv Latvije i borbena partija protiv Crne Gore pokazuju da je bh. tim na dobrom putu, posebno nakon brojnih kadrovskih promjena i dolaska novih igračica.

Bh. reprezentacija više nije autsajder, a uz dodatno iskustvo i kontinuitet, može se očekivati i povratak na mapu evropske odbojke.

 

Izvor: RTV Slon/FENA

 

pročitajte i ovo

BiH

U FBiH sve manje obrađenih poljoprivrednih površina uprkos stotinama miliona maraka za podsticaje

Sport

Ermin Memić prvi preplivao jezero Modrac

Tuzla i TK

Poznati krajnji rokovi za podnošenje zahtjeva za kantonalne novčane podrške u poljoprivredi

Tuzla i TK

Koliko još života treba da ode da bi se nešto promijenilo na cestama TK?

Istaknuto

Zajednička poruka iz Tuzle: Stop rudnicima kritičnih minerala, prirodna bogatstva nisu na prodaju

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]