Odbojkašice BiH poražene od Crne Gore

Odbojkašice BiH poražene su od od Crne Gore. Nakon velike pobjede u gostima protiv Latvije, ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela nastaviti pobjednički niz. U utakmici igranoj u odličnoj atmosferi dvorane u Goraždu, Crna Gora je slavila rezultatom 3:0 (26:24, 25:16, 26:24).

Iako konačni rezultat sugerira rutinsku pobjedu gošći, utakmica je bila znatno neizvjesnija. Prvi i treći set odlučeni su na razliku, dok je BiH u trećem setu imala i priliku da izjednači i izbori četvrti set. Ipak, Crna Gora je uspjela preokrenuti i privesti meč kraju u svoju korist.

Trener reprezentacije BiH Danilo Pejović i njegov tim i pored poraza imaju razloga za optimizam. Pobjeda protiv Latvije i borbena partija protiv Crne Gore pokazuju da je bh. tim na dobrom putu, posebno nakon brojnih kadrovskih promjena i dolaska novih igračica.

Bh. reprezentacija više nije autsajder, a uz dodatno iskustvo i kontinuitet, može se očekivati i povratak na mapu evropske odbojke.

Izvor: RTV Slon/FENA