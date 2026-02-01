Odjeću skupljenu tokom pranja vratite u prvobitno stanje uz sastojak iz kupatila

Naizgled običan kućni posao lako se može pretvoriti u neugodno iznenađenje, posebno u trenutku kada iz mašine za veš izvadite omiljenu košulju i shvatite da je nakon pranja barem tri broja manja nego ranije.

Skupljanje odjeće dešava se češće nego što mislimo. Dovoljna je jedna pogrešna postavka programa, previsoka temperatura ili ignorisanje etikete s uputstvima. Ipak, dobra vijest je da se u velikom broju slučajeva odjeća može vratiti u nosivo stanje gotovo jednako jednostavno kao što je do greške i došlo. Uz nekoliko pažljivo izvedenih koraka moguće je ponovo omekšati vlakna tkanine, prije nego što se u potpunosti oprostite od omiljenog komada.

„Ne brinite, neke skupljene tkanine mogu se vratiti u prvobitno stanje“, ističe Morgan LaLonde iz kompanije Whirlpool.

Skupljena odjeća često se može „oživjeti“ uz pomoć osnovnih kućnih sredstava, a mnoga od njih nalaze se tamo gdje ih rijetko očekujemo, u kupatilu, piše Southern Living.

Neočekivani saveznik – regenerator za kosu

Ako makar jednom zanemarite uputstva za pranje ili osjetljiv komad odjeće završi u previše agresivnom programu, na visokoj temperaturi, odjeća se može skupiti tokom pranja ili sušenja. Toplota, voda i trenje zatežu vlakna, zbog čega tkanina gubi svoj izvorni oblik. Ipak, u određenim situacijama moguće je ponovo rastegnuti odjeću bez dodatnog oštećenja.

Prije nego što zgužvani odjevni predmet bacite ili se zaputite u hemijsko čišćenje s posljednjom nadom, vrijedi provjeriti kupatilo. Tamo se krije neočekivani saveznik, regenerator za kosu. Kao što regenerator omekšava kosu i olakšava njeno oblikovanje, isti princip važi i za tekstilna vlakna. Kada su omekšana, vlakna se lakše rastežu i mogu se nježno vratiti u približno prvobitni oblik nakon skupljanja, prenosi Jutarnji list.

Šta vam je potrebno

Za ovu metodu dovoljan je regenerator za kosu ili blagi šampon, mlaka voda, veća činija ili lavor te peškir.

Kako smanjiti skupljanje odjeće regeneratorom za kosu

U činiji ili lavoru pomiješajte mlaku vodu i dvije kašike regeneratora za kosu, a umjesto njega može poslužiti i blagi šampon, poput dječijeg. Skupljeni odjevni predmet potopite u ovu smjesu i ostavite da odstoji oko 30 minuta. Nakon toga izvadite odjeću i nježno iscijedite višak vode, po potrebi je umotajte u peškir kako biste uklonili dodatnu vlagu. Zatim pažljivo i postepeno rastežite tkaninu koliko god je moguće i ostavite je da se osuši na zraku u tom položaju. Na kraju, odjeću ponovo operite i osušite prema uputstvima s etikete kako biste spriječili novo skupljanje i uklonili eventualne ostatke regeneratora.

Šta treba znati o rastezanju različitih tkanina

Vuna i kašmir

Vuna je veoma osjetljiva na toplotu i mehaničko djelovanje. Ako se vlakna toliko skupe da se međusobno slijepe i pretvore u filc, rastezanje više nije moguće. Kod blažeg skupljanja, ova metoda često daje dobre rezultate. Kašmir je još osjetljiviji, pa ga treba potopiti u mješavinu vode i omekšivača, vrlo nježno rastegnuti i fiksirati u željeni oblik uz maksimalan oprez.

Pamuk

Pamučne tkanine koje nisu prethodno skupljene mogu se nakon prvog pranja smanjiti i do 20 posto. Što je veći udio pamuka, veća je vjerovatnoća skupljanja, ali se pamuk u većini slučajeva može ponovo rastegnuti ovom metodom.

Poliester

Poliester je sintetičko vlakno poznato po izdržljivosti, ali se može skupiti na visokim temperaturama, naročito kod tanjih materijala. Mješavine poliestera lakše se rastežu od čistog poliestera, ali metoda s regeneratorom može pomoći u oba slučaja.

Lan

Lan se skuplja znatno manje od drugih tkanina, otprilike oko četiri posto nakon prvog pranja. Čist lan se ne može ponovo rastegnuti, ali mješavine lana mogu reagovati pozitivno. Preporučuje se sušenje na vješalici.

Svila

Svila zahtijeva poseban oprez. Potapajte je u mješavini vode i omekšivača od 30 minuta do sat vremena, a dok je još mokra, vrlo je nježno rastežite jer su vlakna tada najosjetljivija. Višak vode uklonite peškirom i ostavite da se suši na zraku.

Teksas

Teksas se pri prvom pranju obično skupi oko tri do četiri posto, ali ima tendenciju ponovnog rastezanja. Kao brzo rješenje, možete obući teksas dok je još blago vlažan i napraviti nekoliko čučnjeva kako bi se vlakna opustila.

Kako još možete rastegnuti odjeću

Umjesto regeneratora moguće je koristiti i blagi deterdžent za veš ili mješavinu jednog dijela destilovanog bijelog sirćeta i tri dijela vode. Cilj je uvijek isti, omekšati tkanje kako bi se vlakna mogla ponovo rastegnuti. Dodatne metode uključuju parenje tkanine, fiksiranje mokrog odjevnog predmeta u željenoj veličini ili korištenje posebnih rastezača za odjeću.

Iako se skupljena odjeća često doživljava kao izgubljen slučaj, u mnogim situacijama vrijedi pokušati prije nego što se u potpunosti oprostite od omiljenog komada.